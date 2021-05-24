Покрокова інструкція видалення та відновлення облікового запису в ТікТок

Додаток з короткими відео зараз дуже популярний, і побороти цю залежність можна суворим способом – видаливши акаунт ТікТок назавжди. Розповідаємо, як це зробити.





Як видалити ТікТок акаунт на телефоні Андроїд або Айфоні

В основному люди сидять в TikTok через додаток на смартфоні, хоча недавно ми розповідали, як використовувати програму без реєстрації – через браузер. Інтерфейс в цих двох випадках не буде відрізнятися, як і процес видалення свого облікового запису.

Для видалення свого профілю виконайте наступні кроки:

Відкрийте додаток TikTok в додатку або сайт https://www.tiktok.com – в браузері. Увійдіть до свого облікового запису, ввівши коректні дані: логін і пароль. Відкрийте свій профіль, натиснувши на іконку з чоловічком в правому нижньому кутку. Її підписано як «Я» Перейдіть в налаштування, натиснувши на три крапки у правому верхньому куті екрана. Виберіть розділ «Управління акаунтом» – він буде першим в списку. Вас перекине в нове меню. Натисніть на рядок «Видалити акаунт». ТікТок відобразить умови видалення і попросить підтвердити своє рішення за допомогою кнопки «Продовжити». Якщо ви впевнені у своєму рішенні, сміливо натискайте на неї. Далі на прив’язаний до акаунту телефон прийде код підтвердження. Це потрібно для того, щоб зловмисники не могли вилучити сторінку людини, яка не давала на це своєї згоди. Після введення пароля активується кнопка «Видалити акаунт». Ще раз подумайте – чи точно ви не хочете стати знаменитим тіктокером? Якщо ні, то видаліть обліковий запис, натиснувши на цю кнопку.

Важливо: акаунт не можна стерти відразу – перші 30 днів він просто буде прихований від інших користувачів. Протягом цього часу ви зможете скасувати свій вибір і відновити його. З цієї причини ми не радимо видаляти відео окремо перед тим як позбутися від профілю. Залиште їх – тоді вони відновляться, якщо ви передумаєте йти з соціальної мережі. Якщо ж ваше рішення безповоротне або ви просто забудете про період відновлення – акаунт буде видалений назавжди.

Також про те, як видалити акаунт в ТікТок, можна почитати на офіційній сторінці сервісу. А якщо ви зіткнулися з проблемою в процесі видалення (наприклад, забули пароль або втратили доступ до прив’язаного номером телефону), сміливо пишіть в службу підтримки з проханням деактивувати свій обліковий запис.

Як відновити видалений профіль

Як ми сказали вище, це можливо зробити протягом 30 днів після відправлення запиту на видалення.

Щоб знову використовувати додаток, відкрийте TikTok і введіть свої облікові дані. Система відобразить повідомлення, що «ваш акаунт активовано». Просто натисніть кнопку «Скасувати деактивацію». Так ви знову отримаєте доступ до своєї сторінки. Якщо перед видаленням акаунта ви не стирали відео, то вони також будуть відображені на своїх місцях.