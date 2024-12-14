5 помилок, яких українці припускаються під час встановлення Windows

Збираєтеся встановлювати або перевстановлювати Windows? Є кілька помилок, яких часто припускаються навіть просунуті українські користувачі. Поговоримо про це докладно.

Неправильна версія Windows

Особливо розчаровуються ті, хто на комп’ютер 10-річної давності ставить Windows 11. Ця операційна система вимагає набагато більше ресурсів, ніж Windows 10, і їй потрібне доволі свіже і сучасне залізо. Нерідко помиляються й ті, хто ставить Windows 10 на дуже старий ПК замість Windows 7, особливо якщо комп’ютер не має швидкісного SSD-накопичувача. Хоч і Windows 7 зараз неможливо придбати, є варіант все одно її встановити, і працювати така система на старому залізі буде цілком собі стерпно.

Піратська версія Windows

Багато користувачів замість того, щоб завантажити офіційну версію Windows з офіційного сайту Microsoft, завантажують якусь піратську збірку з торрента або з софт-сайтів. А всередині може бути взагалі все що завгодно – навіть вбудовані віруси. Так, піратська версія Windows йде разом із ключем, але якщо немає можливості придбати копію продукту, то можна просто використовувати неактивовану «вінду» – буде лише напис про активацію та не працюватимуть налаштування персоналізації.

Вимкнення інтернету під час встановлення

Не варто пропускати під час встановлення опцію підключення до Інтернету. У цей час операційна система може відразу довантажити потрібні патчі та оновлення. Вимикати інтернет під час інсталяції Windows доцільно лише у випадках, коли інтернет іде через мобільну мережу за трафіком. До речі, деякі піратські збірки можуть, навпаки, рекомендувати відключати доступ до мережі для встановлення Windows.

Логічний диск

Під Windows потрібно мати окремий логічний диск – C. Розділити загальний накопичувач можна за допомогою різних програм, наприклад Paragon Partition Manager. Так буде набагато практичніше, ніж мати нерозмічений диск. Суть у тому, що логічний диск C буде використаний тільки для операційної системи, а на інших логічних дисках можна зберігати інший контент. За бажання інші диски можна легко відформатувати, щоб знищити всю інформацію.

Відсутність резервного копіювання

Перед встановленням Windows бажано зробити резервне копіювання потрібних даних. Зустрічалися ситуації, коли користувач під час перевстановлення Windows випадково форматував диск C, на якому зберігалася важлива інформація, папки «Робочий стіл» і «Документи» розташовуються на диску C – відновити файли після форматування і нового встановлення Windows вкрай непросто, а може бути і зовсім неможливо.