Перезавантаження або вимкнення: що краще для роботи смартфона

Ще з часів появи перших комп’ютерів ми добре пам’ятаємо, що практично будь-які проблеми в роботі гаджета можна вирішити простим перезавантаженням. У цьому плані смартфони сьогодні мало чим відрізняються від настільних ПК, але особливо гостро ця схожість відчувалася за часів перших Android. Через низьку продуктивність процесорів і невеликий обсяг оперативної пам’яті, смартфони тих років частенько доводилося перезавантажувати вручну, а поліпшення після перезавантаження відчувалися практично відразу. Як правило, гаджет переставав глючити і починав працювати помітно швидше.





У наші дні смартфони — це вже далеко не ті «динозаври» з 1-2 ГБ оперативної пам’яті на борту, а високопродуктивні пристрої, які добре оптимізовані і мало чим поступаються повноцінному настільному комп’ютеру. Проте це не означає, що перезавантаження їм більше не потрібне. Користувачі смартфонів, які думають інакше, часто страждають від підвищеного «поїдання» оперативної пам’яті та зайвих фонових процесів у своєму смартфоні. Вони, наче фігури з тетрісу накладаються одна на одну і з кожним днем ​​все більше захаращують систему.

Користь перезавантаження

Крім того, що періодичне перезавантаження перерозподіляє оперативну пам’ять серед додатків, воно корисне ще й тим, що допомагає смартфону точніше визначити рівень заряду батареї та запобігти її зносу. Після кожного перезапуску смартфона відбувається міні-калібрування, яке продовжує термін служби акумулятора. Крім того, після перезавантаження набирають чинності та застосовуються всі оновлення та зміни в налаштуваннях системи. Саме тому багато розробників просять вас перезавантажувати гаджет після установки додатків.

Але, крім перезавантаження, є ще одна альтернатива — це примусове відключення живлення гаджета з наступним включенням. Чи є різниця у цих двох процесах і який із них принесе більше користі?

Що краще: перезавантаження чи вимкнення

Незважаючи на те, що обидві дії для багатьох є синонімами, різниця все-таки є і вона досить істотна. Наприклад, на відміну від вимкнення, перезавантаження впливає лише на програмне забезпечення і не торкається кешу процесора. У момент перезавантаження система розуміє, що смартфон необхідно відразу включати назад, а значить, необхідно зберегти частину даних. Апаратна частина ні на секунду не перестає працювати, тому такий спосіб вимагає менше часу на перезапуск та економить частину ресурсів смартфона.

Виключення — це спосіб зупинити всі процеси роботи гаджета. При цьому стирається практично весь кеш і скидаються усі незбережені дані. Після повторного увімкнення телефону відбувається більш глибоке тестування системи, ніж після перезавантаження, що призводить до більшого навантаження на процесор, а отже, і на акумулятор смартфона. З одного боку, це більш ресурсозатратна процедура, але в той же час перезавантаження є менш ефективним, якщо необхідно очистити систему від зайвих фонових процесів і виключити накопичені помилки при запуску.

Висновок

Підбиваючи підсумки: перезавантаження витрачає менше ресурсів телефону, але менш ефективне, коли необхідно позбутися накопичених логів та помилок. Вимкнення вичищає зі смартфона весь кеш та незбережені зміни, глибше сканує систему на наявність несправностей при наступному запуску, але витрачає на це додаткові ресурси телефону.

Ми радимо користуватися і тим, і тим, залежно від ситуації. Наприклад, після встановлення чергової програми або оновлення системи вистачить простого перезавантаження, а якщо спостерігаються підвисання системи, найкраще повністю відключити живлення, почекати кілька хвилин, а потім увімкнути смартфон знову.

З профілактичною метою можна налаштувати смартфон на автоматичне відключення за розкладом, наприклад, раз на тиждень. Залежно від моделі вашого смартфона зробити це можна або за допомогою налаштування сценаріїв, або за допомогою вбудованої програми «Таймер живлення». Таким чином, вам не доведеться витрачати час на ручне відключення, а ваш смартфон завжди залишатиметься в чистоті.