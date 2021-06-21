Для чого насправді потрібне рідке скло на смартфоні і чи варто його, взагалі, купувати

Рідке скло – ще один різновид захисту екрану телефону. Але чи є в ньому сенс? Розповімо, чи вбереже рідке скло екран, або краще придбати звичайне захисне скло.





Чи захищає рідке скло екран смартфона?

Рідке скло являє собою емульсію, яку необхідно наносити на екран телефону для захисту. Через деякий час скло застигає, і поверхня екрана покривається тонкою плівкою. Її товщина менше, ніж у захисного скла – рідке скло практично непомітно на екрані.

Однак мінімальна товщина для даного виду захисту є скоріше мінусом, ніж плюсом. Тонкий шар скла практично не захищає екран від зовнішніх впливів. Досить глибока подряпина може залишити мітку і на самому дисплеї, особливо якщо рідке скло встигло трохи стертися.

Захист від ударів і падінь – ще одна слабка сторона рідкого скла. Якщо екран отримає сильне пошкодження, такий вид скла не вбереже його від тріщин, а значить дисплей доведеться повністю замінити. Єдина позитивна захисна риса рідкого скла полягає в тому, що він не дає осколкам екрану, що розбився розлетітися. Він як клей стримує їх разом.

Чи варто купувати рідке скло замість захисного?

Рідке скло хоч і є слабким захистом, але може запобігти деяким видам пошкоджень. Воно вбереже екран від потертостей і невеликих подряпин, які періодично з’являються, наприклад, через нерівності столу, піщинок або крихт. Рідке скло допоможе приховати і вже існуючі подряпини. Після того, як захист нанесли на екран телефону, він заповнює собою невеликі пошкодження, тим самим приховуючи їх.

Рідке скло – спосіб мінімально захистити телефон від незначних подряпин, а також позбутися від уже існуючих. Після нанесення скла екран стає більш гладким і приємним на вигляд і на дотик. Рідке скло захистить від води, а також не дасть жирним слідах і відбитках пальців залишитися на екрані. Однак на цьому можливості такого типу захисту закінчуються.

Якщо користувачеві необхідний захист, яка вбереже екран від падінь і ударів, краще використовувати захисне скло, а також чохол з ущільненнями на кутах. Рідке скло не зможе запобігти пошкодженню екрана при сильному ударі, тому і купувати його для серйозних цілей не має сенсу. Крім того, захисне скло прослужить набагато довше, ніж рідке, яке необхідно наносити заново кожні шість місяців.

Таким чином, придбання рідкого скла стане марною тратою грошей, якщо власник сподівається захистити телефон від ударів і падінь. Незважаючи на заяви виробників, цей тип захисту не здатний цього зробити. Якщо ж користувача влаштує захист від подряпин і потертостей, а також цікавить максимальна непомітність, то рідке скло повністю підходить під ці вимоги.