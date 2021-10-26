Експерти розповіли, як купувати в інтернеті і не втратити гроші

Світ змінюється так, що без покупок через інтернет складно. Але чим більше стає платежів онлайн, тим вищий ризик бути обдуреним або зовсім втратити свої гроші. Але про все по порядку.





Як можна втратити гроші при покупці в інтернеті та як захиститися від цього? Поговоримо спершу про фішинг.

Зловмисники створюють інтернет-магазин, який буде 1 до 1 схожий на справжній, хіба що адреса буде змінена. Наприклад, замість magazin доменне ім’я матиме схоже слово, наприклад magaazin (дві літери a). Досвідчений користувач швидко помітить підміну, але новачок може потрапити на вудку (слово фішинг і походить від англійського fishing – “рибалка”).

Відрізнити підроблений сайт від справжнього досить просто:

Звірте URL адресу за літерами;

Вбийте адресу сайту в пошукову систему. Як правило, фішинг-сайти живуть лише кілька днів і не встигають проіндексуватися;

Зайдіть на потрібний сайт через пошукову систему ввівши назву магазину або URL-адресу;

Ніколи не переходьте за посиланнями на сайт від незнайомих відправників. Навіть якщо це масове розсилання. Розсилку також можуть підробити та підмінити адресу сайту;

Пошукайте інформацію про інтернет-магазин на сайтах з відгуками. Кожен магазин обов’язково має свою сторінку, можна знайти там сайт і перейти на посилання безпосередньо в магазин.

Також деякі інтернет-магазини не мають онлайн-каси і можуть попросити вас надіслати гроші на картку або гаманець. Краще відмовитися від покупки на такому сайті — зараз будь-який більш-менш серйозний магазин має свою систему для прийому оплати або користується однією з найпопулярніших.

Вищезгадана інформація також стосується і мобільних додатків — головне встановлювати програми лише з офіційних магазинів.

З сайтами та програмами ми розібралися, але також існують ще й дошки оголошень. Зараз сайти з оголошеннями надають посередницькі послуги – ви оплачуєте на сайті, одержувач надсилає вам товар.

Після того, як ви підтвердили одержання товару, гроші потрапляють на рахунок до продавця. Схема з посередником дуже зручна і нею варто користуватися. У разі, якщо це неможливо, нічого не оплачуйте вперед — будь-який товар можна отримати поштою за накладеним платежем, це набагато безпечніше, ніж відправляти гроші незнайомій людині передоплатою.

Декілька загальних порад:

1. Заведіть віртуальну банківську картку. Відкривається вона за пару хвилин, а якщо дані виявляться скомпрометовані віртуальну карту можна заблокувати і випустити нову.

2. Не оплачуйте на сайті, якщо є хоч якийсь сумнів. Завжди є альтернативні способи оплати товарів чи послуги.

3. Не розкривайте в усній розмові чи листуванні дані банківської картки — цифри на зворотному боці та термін дії.

4. Не спокушайтеся на низькі ціни — якщо вартість товару нижча ніж на 30%, це вже має насторожити.

5. Купуйте у великих та відомих інтернет-магазинах.