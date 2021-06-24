SEO агентство чи SEO-фахівець: кого краще обрати

В даний час веб-сайт є візитною карткою компанії. В Інтернеті постійно ведуться бої за те, який сайт займе перше місце в рейтингу. В першу чергу це стосується Google, але це не скасовує того факту, що в деяких випадках інші пошукові системи також можуть бути цінними. Все, звичайно, залежить від конкуренції, а це багато в чому залежить від галузі. Чим популярніше ніша, тим складніше позиціонувати себе вище конкурентів. Це один з ключових аспектів подальшого успіху.





В рамках самого SEO ми можемо проаналізувати безліч аспектів. В тому числі, які рішення можуть сприяти вищому позиціонуванню. Ми можемо говорити про витрати або про те, наскільки важливе це питання. Деякі з цим питань ми обговоримо в цій статті, але основну увагу приділимо іншого аспекту. Кого найняти для виконання SEO-робіт? Існує два основних рішення, які ми розглянемо нижче. Однак перед цим буде представлена ​​основна інформація про SEO.

SEO для чайників

Для початку давайте викладемо основну інформацію про SEO. Якщо коротко, то вся робота зводиться до того, наскільки високо сайт буде представлений пошуковою системою. Найпоширенішою ПС є Google, і на практиці рідко звертають увагу на інші системи.

Які основні переваги того, щоб пошукова система вважала наш сайт цінним?

По-перше, більший трафік на сайті безпосередньо веде до збільшення продажів. По-друге, надзвичайно важливим елементом є створення власного бренду. Користувачі, які будуть часто бачити логотип, девіз або пропозицію тієї чи іншої компанії, можливо, з більшою ймовірністю звернуться до послуг цієї компанії в майбутньому.

Це дві ключові причини, які роблять діяльність з просування настільки цінною. Нарешті, переходимо до суті цієї статті. Кого найняти для відповідної діяльності? SEO-агентство або SEO-спеціаліста? Яке з цих рішень виявиться більш ефективним?

Кого найняти для SEO?

Просування – складний процес, що вимагає систематичної роботи, заснованої на ефективних окремих кроках. Цього можна досягти використовуючи різні стратегії. SEO-агентство або SEO-спеціаліст? Таке питання виникає в головах багатьох підприємців. Яке рішення вибрати? Виходить, що в обох є свої переваги і недоліки, що не змінює того факту, що до них слід ставитися однаково.

Агентство по просуванню

Одне з можливих рішень – агентство, що займається просуванням. Перевагою цього рішення є можливість використовувати навички різних людей. Таким чином, в деяких ситуаціях відповідно навчені люди будуть обрані для виконання потрібних завдань. Найбільшим агентством по просуванню в Україні є https://seo-studio.ua/. До процесу залучена ціла команда, від копірайтерів до програмістів. Однак це не означає, що таке рішення є безумовно кращим. У більшості ситуацій SEO-агентства коштують трохи дорожче, ніж альтернативне рішення. Проте завдяки колаборації, досягти успіху з агентствами дещо простіше, хоча й дорожче.

Виділений фахівець

Дуже цікаве рішення – найняти SEO-фахівця. Це більш індивідуальний підхід, який дозволить вам вибрати правильну стратегію і потім систематично її розвивати. Наймання фахівця також означає, що ви можете використовувати його роботу повний робочий день. Звичайно, так повинно бути не завжди, але в деяких ситуаціях це буде найбільш вигідним рішенням. У випадку з SEO-спеціалістом наймання правильної людини особливо важливо. Таким чином, вам необхідно ретельно проаналізувати пропозиції, представлені на ринку. На практиці виявляється, що людей, які дійсно успішні, важко зловити, тому що на ринку існує дефіцит фахівців.

Резюме

Просування сайту – один з найважливіших елементів ефективного маркетингу. Його можливостей точно не варто втрачати. SEO-агентство або SEO-спеціаліст? Це питання може виникнути у багатьох людей, які хочуть інвестувати в SEO. Обидва способи мають багато переваг, і важко виділити однозначно кращий з них. Головне правильно визначитись з можливостями. У разі того, якщо ви маєте достойний бюджет на SEO, тоді сміло звертайтесь до агентства, у іншому випадку пошукайте фахівця з успішними кейсами.