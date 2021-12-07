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Що робити, якщо Android смартфон починає перезавантажуватися сам по собі

07.12.2021
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Android-телефон – складний пристрій, який при неакуратному користуванні може перестати справно працювати. Одна з найпоширеніших проблем, з якою зустрічаються користувачі – мимовільне перезавантаження смартфона. Ставити хрест на гаджеті в такому разі не варто – ситуація має рішення. Про них і йтиметься далі.


Видалення софту

Якщо ви пам’ятаєте, після встановлення якої програми смартфон почав перезавантажуватись, варто спробувати видалити її. Ймовірно, проблема пов’язана саме із цією програмою. Як варіант – можна спробувати поставити іншу версію, більш пізню чи ранню.

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Перевірте девайс на віруси

Причиною перезавантаження смартфона може бути присутність на ньому шкідливого ПЗ. Щоб знайти таке – проскануйте гаджет антивірусом. В офіційному магазині Google багато безкоштовних варіантів, тому вибирайте будь-який.

Скидання налаштувань до заводських

Своєрідна червона кнопка. Вдаватися до цієї опції варто у крайньому випадку, коли всі інші способи перепробувані. Справа в тому, що після скидання налаштувань до заводських з пам’яті телефону видаляться всі файли і відновити їх потім не вдасться. Тому перед процедурою варто зробити копії потрібних даних на флешку.

Зверніться до сервісного центру

Якщо вирішити проблему не вдалося, швидше за все, справа у несправності якогось компонента пристрою. У такій ситуації намагатися вирішити проблему самостійно краще не варто – можна нашкодити гаджету ще сильніше. Зверніться до сервісного центру, попередньо обравши надійний за відгуками в інтернеті або порадами знайомих. Там майстер зможе проаналізувати стан смартфона та визначити, що з ним не так.

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07.12.2021
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