Чи потрібен антивірус? Розбираємо ситуації, коли він необхідний користувачеві гаджета

Суперечки про те, чи потрібний антивірус смартфонові, не вщухають. Розберемо відповідь на запитання — чи потрібний антивірус для смартфона, і якщо так, то в яких ситуаціях?





Сама по собі операційна система Android надійно захищена, якщо використається одна з останніх актуальних версій. На сьогодні їх три — Android 10, 11, 12. Притому, кожна нова версія захищена ще надійніше, ніж попередня. Тож, якщо ваша версія Android не є застарілою, то, в принципі, антивірус не потрібен.

Якщо ви використовуєте смартфон з версією Android нижче 10-ої, то захисне ПЗ мати бажано. Причина тут проста — застарілі версії операційних систем не підтримують постійні оновлення, а це означає, що якщо зловмисникам вдалося знайти вразливість, то розробники не зможуть закрити діру.

У разі використання ранніх версій Android, можливо, вразливість ніколи не буде усунута. Актуальні ж ОС отримують оновлення дуже часто, а безпеці надають дуже важливого значення.

Варто розуміти, що якщо ви користуєтесь сучасним смартфоном, заразити його вірусом ще потрібно дуже сильно постаратися. Найбільш популярний спосіб зараження – встановлення програми з невідомого джерела.

В даному випадку, «невідоме джерело» – це будь-яке місце, звідки можна завантажити та встановити програму, крім Google Play та інших офіційних магазинів. Звідси висновок — якщо ви плануєте встановлювати програми на смартфон із невідомих джерел, то бажано наявність встановленого антивірусу. Але навіщо потрібний антивірус, якщо сучасний Android таким чином дуже захищений?

Тут усе просто. Операційна система та вбудовані функції захисту розуміють, що може зашкодити смартфону. Але вони не містять сигнатури (приклади) вірусів, які, наприклад, можуть займатися крадіжкою ваших паролів, кодів SMS або займатися будь-яким іншим фішингом.

Бажано встановлювати захисне програмне забезпечення від визнаних виробників ПЗ, оскільки захисні алгоритми враховують особливості роботи сучасного програмного забезпечення. Хороший антивірус не може бути безкоштовним – цю інформацію також потрібно знати.

Також антивірус може допомогти вам, якщо ви працюєте з файлами, які отримали з невідомих джерел. Бувають такі ситуації, коли хакери пишуть віруси під будь-яку програму. Наприклад, ви використовуєте програму для читання документів, а в ній є вразливість, яка проявиться лише в одному випадку, якщо відкрити заздалегідь заражений документ.

Варто розуміти, що антивірус у смартфоні на 100% не захистить вас від вірусів та загроз. Інколи таке програмне забезпечення уповільнює роботу пристрою в цілому – адже захисне ПЗ повинно постійно працювати і аналізувати вхідний трафік і всі дії користувача. І ось тут дилема – якщо ви використовуєте смартфон з застарілим Android, то встановлений антивірус може дуже сповільнити старий девайс. Тому, як кажуть, тут «палиця з двома кінцями» — сучасній ОС не потрібне захисне ПЗ, а старий смартфон працюватиме набагато гірше.