Як вибрати пилосос для дому, щоб прибирати із задоволенням

Змусити себе пробігтися по дому з пилососом набагато простіше, ніж з віником, шваброю та щіткою для чищення килимів. Але це лише за умови, що пилосос не завдає більше проблем, ніж саме прибирання. Дізнайтеся, які існують види пилососів та виберіть той, який вам найбільш зручний.





Пилососи для домашнього збирання: які вони бувають?

Тепер це не лише традиційні агрегати із “хоботом”. Є кілька видів пилососів, і всі вони добрі по-своєму.

Традиційні

Вертикальні

Роботи

Бездротові

Традиційні пилососи

Перші побутові пилососи були такими: корпус на колесах, щітка на трубі, до якої веде гнучкий шланг. Ну і, звісно, ​​кабель живлення. Прив’язка до розетки та велика вага – головні недоліки пилососів традиційної конструкції. Їх доводиться тягати за собою, а якщо квартира велика, то періодично міняти точки підключення. Відрізняються головним чином типом фільтрації. Це можуть бути…

Мішкові. Весь пил збирається в одноразовий паперовий або багаторазовий тканинний мішок.

Весь пил збирається в одноразовий паперовий або багаторазовий тканинний мішок. Безмішкові. Пилюка накопичується в контейнері, який потрібно просто спорожнити в міру наповнення.

Пилюка накопичується в контейнері, який потрібно просто спорожнити в міру наповнення. З аквафільтром. У ролі фільтра виступає бак із водою — після збирання брудну воду треба вилити.

Головна перевага традиційних пилососів – у їхній доступності. Конструкція проста, ніяких акумуляторів, тому ціна невисока. До того ж мережеве живлення дозволяє встановлювати потужні двигуни: отже, сила всмоктування буде високою.

Переваги

Велика ємність пилозбірника

Висока потужність

Доступна ціна

Недоліки

Займають багато місця

Важкі

Потрібно підключати до розетки

Традиційний пилосос – гарний вибір для просторої квартири, в якій багато вільного місця для маневрування з корпусом на повідку, особливо якщо у вас є комора або шафа-купе для його зберігання.

Вертикальні пилососи

У цьому типі конструкції корпус з пилозбірником та труба з насадкою поєднані воєдино. Як правило, корпус кріпиться на трубі десь ближче до низу. Ці пилососи займають менше місця при зберіганні і більш маневрені, зате їх важче тримати в руках і не так зручно дотягуватися до пилу в важкодоступних куточках. Вони, як правило, теж працюють від мережі і оснащуються шнуром, що втягується.

Переваги

Займають мало місця

Досить потужні

Недоліки

Важко керувати однією рукою

Складно прибирати під меблями

Вертикальний пилосос відмінно підійде для великих квартир без безлічі меблів на ніжках. Просто тому, що масивний корпус заважає прибирати в обмежених по висоті просторах. Великий плюс – можливість вологого прибирання.

Роботи-пилососи

Головна перевага таких пилососів — те, що вони можуть прибирати квартиру самостійно, за командою або навіть за розкладом. Все, що вам залишиться – очистити контейнер. Дуже зручно для тих, хто працює не з дому: можна налаштувати запуск у денний час, і підлога завжди буде чистою. Вартість роботів може істотно відрізнятися: найпросунутіші можуть будувати карту приміщень, прибирати в конкретній кімнаті або не заїжджати за вказані “віртуальні стіни”. Але якщо у вас не дуже багато меблів та просте планування, підійде і бюджетний робот. Йому знадобиться трохи більше часу, але чи не все одно, якщо він прибирає сам.

Роботи мають жирний мінус — невисока потужність всмоктування. По суті, це навіть не пилососи, а електровіники, які змітають сміття до центру і засмоктують їх через невеликий отвір. Наприклад, на килимах із довгим ворсом такі пилососи просто безсилі: потужності не вистачає для очищення. Крім того, робот не зможе прибратися, наприклад, під столом, якщо під нього засунуті стільці. Словом, ці пристрої хороші для регулярних прибирань приміщень без великої кількості меблів.

Переваги

Прибирають самостійно

Можна налаштувати розклад прибирання

Недоліки

Невисока потужність всмоктування

Не підходять для квартир з великою кількістю меблів

Роботи хороші саме для регулярного прибирання, щодня або через день.

Бездротові пилососи

Останнє слово техніки у сфері прибирання квартири. Бездротові моделі хороші, звичайно, свободою пересування: вони працюють від акумулятора, тому ви не прив’язані до розетки. Такий пилосос можна використовувати будь-де: вдома, в автомобілі, навіть в гаражі або сараї без електрики.

Мобільність і невеликі розміри дозволяють дістатися будь-якого куточка. При цьому пилосос завжди готовий до роботи, на відміну від традиційного, у якого треба витягнути провід і підключити його до мережі. Але є недоліки. Насамперед, це дорогий акумулятор. Бездротові пилососи коштують помітно більше мережевих, причому це не лише вищі початкові вкладення. Через 3-4 роки акумулятор потрібно буде змінювати, їхня вартість може становити до 30% нового пристрою.

Акумуляторні моделі не такі потужні, як мережеві, і у них менший об’єм відсіку для пилу. Тому для тих, хто має в квартирі 10 котів, такий варіант не підійде. А ось решті, хто може дозволити собі бездротовий пилосос, дуже навіть радимо. Наприклад, Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Light: він недорогий, і хоча не найпотужніший, цілком підійде для квартири без килимів.

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