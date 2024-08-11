Найкращі смартфони з Китаю, які не можна купити в Україні, але можна замовити

Смартфони, які є ексклюзивом для китайського ринку, цікаві насамперед ціною (нижче на 30-40 відсотків) та характеристиками.

Придбати у відкритому роздробі їх неможливо, але можна замовити на усім відомих торгових майданчиках.

Редакція GSMinfo підготувала список китайських смартфонів, які варто спробувати. Також ми розібралися з можливими складнощами після покупки.

IQOO

На відміну від Vivo (суббрендом якої є даний виробник), смартфони IQOO пропонують чи не найкраще співвідношення ціни та характеристик.

На даний момент ми звернули би увагу на три моделі.

IQOO Z8

За вартість в менше 10 тисяч гривень (у період знижок можна забрати за 7 тисяч), смартфон пропонує IPS-екран, що нині велика рідкість, із частотою оновлення 120 Гц і гарною передачею кольору.

IQOO Z8

Процесор Dimensity 8200, оперативна пам’ять стандарту LPDDR5 (8-12 ГБ) та постійна пам’ять UFS 3.1 (256-512 ГБ).

Все це дозволяє IQOO Z8 набирати майже мільйон балів у AnTuTu та справлятися з будь-якими сучасними завданнями.

IQOO Z8

Ще одним плюсом цього смартфона є оптична стабілізація основної камери (64 МП), на другу камеру не варто звертати уваги.

Батарея на 5000 мАг заряджається з нуля до ста відсотків за 25 хвилин за допомогою комплектного заряджання потужністю 120 Вт.

Українська мова встановлюється при першому увімкненні, встановлення сервісів Google можливе після невеликих, докладно описаних на форумах дій (як і в інших моделях IQOO). Android Auto не працюватиме, як і e-sim.

Відсутні 7 та 20 бенди, тому купувати цей смартфон рекомендуємо лише жителям міст.

IQOO Z9

Смартфон зі схожою ціною (близько 10000 гривень), але іншим підходом до характеристик.

Дисплей – AMOLED, 144 Гц, пікова яскравість 4500 ніт (але насправді не більше 1200, що теж достатньо).

Продуктивність – Snapdragon 7 Gen 3, оперативна пам’ять LPDDR5, постійна пам’ять UFS 2.2 (це не дуже добре).

IQOO Z9

Камери – як і у випадку з Z8, по суті, в даному смартфоні тільки одна камера (50 МП від Sony з оптичною стабілізацією), але вона дозволяє робити хороші знімки, особливо з урахуванням ціни.

Відмінною особливістю IQOO Z9 є батарея на 6000 мАг із підтримкою швидкої зарядки, яка дозволяє смартфону працювати близько 25 годин у безперервному перегляді відео.

З недоліків відзначимо лише дивну роботу сканера відбитків, але припускаємо, що після тривалого використання проблема перестане бути актуальною через машинне навчання.

IQOO Z9 Turbo

Коштує на 2-3 тисяч дорожче, але якби ми обирали смартфон у середині 2024 року з лінійки IQOO, то вибрали би саме його.

IQOO Z9 Turbo

За 12 тисяч гривень IQOO Z9 Turbo пропонує:

Snapdragon 8S Gen 3 (порівняний з 8 Gen 2), у тестах набирає більше 1 500 000 балів.

Пам’ять останнього покоління (ОЗУ – LPDDR5X, ПЗУ – UFS 4.0).

AMOLED-дисплей, 144 Гц, частота опитування сенсора 300 Гц, DC Dimming, яскравість така сама, як у IQOO Z9.

Захист за стандартом IP64.

Батарея 6000 мАг за допомогою швидкої зарядки на 80 Вт.

Основна камера Sony LYT-600 (50 МП, f/1.8, оптична стабілізація).

В іншому все як і в попередніх моделей: немає 7 і 20 бендів, українська мова присутня, установка основних сервісів Google можлива.

Oppo та Vivo

З усього різноманіття варіантів ми обрали два абсолютно протилежні.

Oppo K10

Даний смартфон має сенс купувати тільки на розпродажах, коли його ціна стає нижчою за 7 тисяч гривень.

Все тому, що Oppo K10 є середняком, якого виділяє хіба що IPS дисплей з відмінною передачею кольору.

В іншому відзначимо формати пам’яті (LPDDR5 та UFS 3.1), непоганий процесор (Dimensity 8000-max) та наявність основного модуля на 64 МП (дві інші камери не варті згадки).

Oppo K10

Також треба відмітити, що Oppo K10 існує у двох версіях: для Китаю та Індії. Тому при покупці будьте уважні, тому що китайська версія краща за індійську.

Vivo X100S

Це флагман, тому розбирати характеристики немає сенсу. Хіба що варто згадати Dimensity 9300 Plus, який набирає більше 2 мільйонів балів у тесті AnTuTu.

Vivo X100S

Але головною особливістю смартфона за 25-30 тисяч гривень стануть камери.

За своїми фотоможливостями Vivo X100S “кладе на лопатки” навіть флагмани Samsung і Apple, тому, якщо мобільна фотографія не просто набір літер для вас – цей смартфон варто розглянути до покупки.

Vivo X100S

З мінусів відмітимо лише відсутність band 20 і той факт, що для встановлення Play Store продавцеві доведеться відкрити коробку перед відправкою.

Xiaomi

Тут все дуже просто. Єдиний смартфон, який ми розглядаємо до замовлення з Китаю в 2024 році – Xiaomi 14 Pro .

Це флагман, в який встановили всі нові комплектуючі, що тільки є на ринку.

Насолода користуватися ним обійдеться в 30-33 тисячі гривень.

Xiaomi 14 Pro

З мінусів відзначимо відсутність band 20 та проблеми з розблокуванням завантажувача (якщо вирішите робити це самостійно).

Крім цього, як і в інших моделей Xiaomi, зустрічається запотівання камер, але ця тимчасова проблема вирішується сама собою.