Озеро, що з’явилось лише за одну ніч, несе небезпеку для людей – Лак-Де-Гафса в Тунісі

Для пустельних районів Африки будь-яка водойма – справжня благодать. Туніс у цьому сенсі не є винятком. Спекотна, посушлива країна радіє воді набагато більше, ніж регіони, де її вдосталь. І тим більше, якщо озеро з’являється як диво за добу. Але з Лак-де-Гафса все не так однозначно.





Чому чудова і красива водойма викликає стільки занепокоєння вчених? Про що вони застерігають місцевих мешканців?

З’їздив на весілля

Мешканець околиць міста Гафса в Тунісі Мехді Білель повертався з весілля родичів додому з іншого поселення. Йому довелося йти у спеку кілька годин. Тому коли він побачив у пустелі велике озеро, він оцінив його як міраж чи галюцинацію. Адже лише кілька днів тому він йшов тут же. І жодної водойми не було – тільки випалена рівнина.

Але озеро виявилося справжнім. За площею воно займає гектар, а глибина сягає 18 метрів. І воно справді з’явилося за одну ніч нізвідки.

Якщо десь поменшало…

Звістка про чудову водойму облетіла Туніс. До озера почали стікатися жителі звідусіль. Воно виглядало справжнім дивом. У 2014 році в країні стояла справжня посуха, температура не опускалася нижче за плюс 40, все було випалено. Води не було ніде. А в Гафси навпаки з’явилося ціле озеро.

Тому скупатися та й просто помилуватися гарною водоймою, що виникла за ніч, хотілося багатьом. Озеро просто назвали Лак-де-Гафса – пляж або берег біля міста Гафса.

Наука не побачила у появі озера нічого чудового. Для Тунісу характерні слабкі підземні поштовхи на межі сезонів.

Один із них зруйнував оболонку підземного резервуару. Вода раптово отримала шлях на поверхню. І заповнила найближчу улоговину.

Чи хороша вода?

Проте вчені одразу ж забили на сполох. Вони вважають, що купання в озері несе суттєву небезпеку. У цьому районі Тунісу у ґрунті безліч фосфатів. Розчинені у воді, вони стають шкідливими для здоров’я людей.

Вони також можуть утворювати потенційно канцерогенні сполуки. Тому купатися в такій воді не варто, не кажучи вже про вживання.

Мікроводорість хлорела

Друга небезпека – під спекою озеро моментально зацвіло. Його колір швидко змінився через безліч мікроводоростей, які також є небезпечними для здоров’я людей.

Третя причина – не обстеживши до кінця дно нового озера, вчені бояться, що воно може миттєво піти під землю, як і з’явилося. Людей можуть затягнути вирви. Попри всі застереження, вчені місцеві продовжують із захопленням купатися в Лак-де-Гафса і гуляти на його берегах.