Розкрито спосіб перевірити знос батареї ноутбука за 1 хвилину

В середньому акумулятор ноутбука розрахований на 500-1000 циклів заряду до початку деградації. Якщо ви часто тягаєте ноут з собою або працюєте без підключення до розетки, така кількість набирається швидко: за рік-півтора. І потім починаються проблеми: батарея втрачає ємність і працює без підключення до мережі все менше.





Але іноді проблема швидкої розрядки криється не у втраті ємності, а у вірусі, або в занадто «важких» додатках, які висять в оперативній пам’яті. Тому якщо ви помітили, що ноут занадто швидко розряджається – можна і потрібно почати з елементарної перевірки стану батареї.

Для цього існує спеціальний код, про який не всі знають. Розповідаємо, як перевірити поточну ємність зносу батареї таким способом:

Тиснемо Win + R, вибираємо «Виконати» ( інший варіант: тиснемо «Пуск», там знаходимо «Командний рядок», тиснемо на неї ПКМ і вибираємо «Запуск від імені адміністратора»). У новому вікні вводимо cmd і натискаємо Ctrl + Shift + Enter. У нас відкрилася командний рядок. Тут вводимо команду powercfg energy , і тиснемо Enter. Чекаємо, поки система сформує звіт. Коротке зведення з’явиться прямо в вікні командного рядка, а подробиці – в файлі energy-report.html . Адреса, за якою збережеться цей файл, буде вказано тут же. Заходимо за цією адресою і відкриваємо файл, або копіюємо посилання, і вставляємо його в браузер. У самому низу звіту буде показана інформація про батарею: повна розрахункова ємність вашої моделі, і реальна ємність після останньої зарядки.

Якщо ці цифри збігаються – все супер: батарея працює на 100%, і не втратила корисного об’єму. А ось якщо реальна ємність менше, ніж розрахункова – значить, акумулятор вже втомлений, і розряджається швидше, ніж повинен.

Є ще команда для більш докладного звіту: на 3 пункті нашої інструкції введіть powercfg / batteryreport . З нею відобразиться більше інформації про батарею, а також статистика за останніми циклам заряду-розряду.

За допомогою цих секретних кодів ви зможете зрозуміти, чому ноут став швидко розряджатися: через те, що акумулятор вже занадто старий, або проблема полягає не в ньому.