Чи є сенс в “охолоджувачах” смартфона та як зробити, щоб він не перегрівався

Багато користувачів стикаються з проблемою перегріву смартфона. Після чого, пристрій починає зависати або вимикатися. Крім того це сильно впливає на довговічність вашої батареї і на зношення інших деталей.





Причини нагріву можуть відрізнятися. Але влітку, під сонцем, пристрій ще більше схильний до перегріву. Давайте розберемося, що робити, щоб пристрій залишався холодним.

1. Зарядка, особливо швидка

Багато хто помічав, що коли телефон підключаєш на зарядку, він швидко нагрівається, а потім починає остигати. Зазвичай перші 50% заряду телефон особливо гарячий.

Насправді це нормальна ситуація. Зазвичай, до 50% подається найбільший струм, а пізніше, сила струму послаблюється.

Якщо ж ваш пристрій гарячий протягом усього циклу зарядки (від 0% до 100%), то це недобре. Спробуйте зарядити телефон іншим блоком живлення, або іншим проводом. Якщо нічого не допомагає, то потрібно нести в сервіс.

Температуру батареї, до речі, можна відстежувати через додатки. У пошуку введіть “температура телефону”

2. Ігри

В цілому, це нормальна ситуація, коли у важких іграх смартфон нагрівається. Адже навантажується процесор, відеопроцесор, це тепло потрібно кудись дівати, і його розсіює корпус.

Як правило, чим бюджетніше смартфон, тим більше він нагрівається, тому що якість запчастин не передбачена під такі температури. Але таке буває і на флагманських моделях.

Тут порадимо не навантажувати пристрій занадто довго, якщо він стає розпеченим. І тим більше водночас не заряджати його, особливо швидкою зарядкою.

3. Про чохли

Можливо ви не знали. Але якісні чохли сприяють відведенню тепла від пристрою. А ось більшість тих, які ми купуємо за недорого, навпаки, заважають виходу тепла з пристрою.

Тут рекомендуємо купувати фірмові чохли, це буде дорожче, але пристрій на деякий час залишається холодним.

4. Про “охолоджувачі”

Напевно, на просторах плей маркету ви могли спостерігати такі додатки, типу “охолодження телефону”.

Сподіваємося ви розумієте, що це повна маячня. Програма може просто завершувати процеси в андроїд. Але додасть інші проблеми. Почне показувати рекламу і навантажувати пристрій своїми сміттєвими процесами. Тому навіть не думайте таке встановлювати.

5. Якщо перегрівся