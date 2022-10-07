Чем удивили новые Apple Watch 8?

Смарт-часы от бренда Apple – не просто модный аксессуар. Этот крохотный девайс на вашем запястье станет тренером, диетологом и рабочим инструментом. В начале сентября купертиновцы представили новую модель Apple Watch 8. С ней намного проще заниматься любимым видом спорта, отслеживая прогресс физической формы. Благодаря стабильной работе, безукоризненной синхронизации вы всегда будете на связи с близкими. Даже если телефон не под рукой.

Как и всегда после выхода новой модели разгорелись споры. А стоит ли она своих денег? Может лучше подождать следующее поколение Эпл Вотч? Рассказываем, почему именно восьмая серия этих смарт-часов точно покорит ваше сердце.

Новые характеристики

Модель обладает узнаваемым, но немного обновленным дизайном. Более округлые грани не натирают и не сдавливают кожу. А ультратонкие рамки не мешают пользоваться всей полезной площадью дисплея.

Корпус из переработанного алюминия и нержавеющей стали, с керамической задней крышкой. Идеальная шлифовка. Защита от воды по стандарту WR50. Полезный и практичный аксессуар для спортсменов и экстремалов.

Увеличенный OLED-дисплей с яркой картинкой. Сотни диодов обеспечивают равномерное освещение экрана со сниженным потреблением заряда аккумулятора. А технология Force Touch позволяет распознать нажим разной степени усилия.

Обновленный процессор S8 обеспечивает корректную работу отдельных датчиков и системы в целом.

Улучшенная ОС WatchOS 9 получила ряд качественных и интересных обновлений. Добавлены красивые шрифты. Появились новые виды тренировок.

16 часов работы в режиме высокой активности. И 36 часов автономности при щадящих нагрузках. Чтобы отследить ночной 8-часовой сон, понадобится всего лишь 8% заряда. Также можно зарядить девайс на 100% за 60 минут.

Огромное количество новых дизайнов ремешков и циферблатов. С их помощью можно вывести на экран еще больше важной информации для постоянного мониторинга.

Полезные функции

Двойной датчик измерения температуры тела позволяет моментально заметить проблемы в организме. Также это помогает узнать более детальную информацию про овуляцию, чтобы контролировать стабильность цикла. Функция Crash Detection отслеживает момент, когда владелец попадает в аварию. Если после этого человек не двигается, то запускается протокол оповещения экстренных служб. Отслеживать сон стало удобнее и интереснее. Теперь доступна информация про фазы, их длительность. Также отслеживается пульс, уровень кислорода в крови. Границы пульсовых зон дают возможность узнать, не находитесь ли вы в утомленном состоянии, нет ли проблем с сердечной мышцей. Также это помогает нормализовать тренировочный процесс, сделав его более эффективным. Теперь смарт-часы смогут определить мерцательную аритмию. Напоминание о приеме лекарств позволит пройти полный курс лечения с комфортом.

Новая модель Apple Watch 8 станет надежным спутником в путешествиях, на тренировках и в ежедневном отслеживании состояния здоровья.