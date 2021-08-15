Статті

Стало відомо, як насправді виглядали 25 відомих історичних постатей: версія художника

15.08.2021
1 хвилина на прочитання

Про те, як насправді виглядала та чи інша історична особистість, ми можемо судити лише за творами мистецтва – портретами і скульптурами, що збереглися до наших днів. І ці твори часто виявляються далекі від реальності через специфічну стилізацію, властиву кожній епосі, або бачення конкретного художника. Щоб в цьому переконатися, достатньо подивитися на кілька різних портретів однієї і тієї ж людини – всі вони будуть сильно відрізнятися між собою.


Однак є спосіб наблизитися до реальності настільки, наскільки це взагалі можливо. Подібним займається голандський художник Бас Утервейк, який за допомогою спеціально навчених нейромереж створює портрети історичних особистостей і вигаданих персонажів, що вражають своєю реалістичністю. Нижче – 25 найяскравіших прикладів його робіт.

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