Стало відомо, як насправді виглядали 25 відомих історичних постатей: версія художника

Про те, як насправді виглядала та чи інша історична особистість, ми можемо судити лише за творами мистецтва – портретами і скульптурами, що збереглися до наших днів. І ці твори часто виявляються далекі від реальності через специфічну стилізацію, властиву кожній епосі, або бачення конкретного художника. Щоб в цьому переконатися, достатньо подивитися на кілька різних портретів однієї і тієї ж людини – всі вони будуть сильно відрізнятися між собою.





Однак є спосіб наблизитися до реальності настільки, наскільки це взагалі можливо. Подібним займається голандський художник Бас Утервейк, який за допомогою спеціально навчених нейромереж створює портрети історичних особистостей і вигаданих персонажів, що вражають своєю реалістичністю. Нижче – 25 найяскравіших прикладів його робіт.

Луцій Анней Сенека

Велика цариця Нефертіті

Клеопатра

Вольфганг Амадей Моцарт

Тутанхамон

Джульєтта Капулетті Вільяма Шекспіра

Аполлон

Єлизавета I, королева Англії

Давид Мікеланджело

фараон Ехнатон

Мері Шеллі, автор книги «Франкенштейн»

Афродіта

Наполеон Бонапарт

Вінсент Ван Гог

Вітрувіанська людина Леонардо да Вінчі

Нікколо Макіавеллі

Вільям Шекспір

Александр Македонський

Калігула

Ліліт

Ісус Христос

Марк Аврелій

Гай Юлій Цезар

Джордж Вашингтон

Венера Мілоська