6 помилок, які вбивають ваші очі через смартфон

У сучасному світі складно уявити людину без смартфона, адже в ньому все життя. Однак, разом з цим ми робимо помилки, які можуть призвести до погіршення зору. Сьогодні ми про них розповімо та спробуємо не допускати знову.





Використання у темряві

Лягаючи спати з телефоном в руках, ми, швидше за все, спочатку почитаємо, подивимося відео або просто з кимось поспілкуємося. Через контраст яскравого екрану і темного приміщення очі надмірно напружуються. Щоб цього уникнути, потрібно зменшити яскравість на стільки, наскільки це можливо.

Недостатня яскравість AMOLED-екранів

При використанні технології AMOLED, яскравість діодів дисплея незмінна. Змінюється лише частота мерехтіння. Чим нижче встановлена ​​яскравість екрана, тим рідше частота мерехтіння, яке навантажує кришталик ока, та призводить до швидкої стомлюваності та шкодить зору.

Дистанція

Багато людей користуються гаджетами, тримаючи їх буквально за кілька сантиметрів від обличчя. Проте дослідження свідчать, що відстань від екрана до очей має становити щонайменше 30 див.

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Тривале використання

Іноді трапляється так, що ми можемо кілька годин провести за читанням, листуванням або переглядом роликів. У таких випадках потрібні перерви. Зміна телефону на комп’ютер не рахується. Потрібно буквально відпочити. Можна подивитися на нерухомий предмет чи прогулятися.

Бруд на дисплеї

Від постійного використання на екрані залишаються розводи та відбитки, на ньому осідає пил та бруд. Ми не завжди помічаємо це, але мозок це аналізує. Око фіксує всі деталі, а мозок фільтрує марні відомості.

Велике динамічне навантаження

Багато хто вбиває час у поїздці переглядом відео або картинок. Однак це дуже велике навантаження для очей. Вони намагаються сфокусуватися на буквах та образах, які через вібрації “танцюють” туди-сюди. У такій ситуації очі починають втомлюватися, хворіти та червоніти. Краще дивитися у вікно або просто прикрити очі.

Як бачите, захистити очі досить просто, дотримуючись порад, описаних вище.