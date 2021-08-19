Чому Тора забороняє іудеям спати на спині?

Іудей – це людина, в якому тече єврейська кров з народження, і той, хто повністю присвятив себе іудаїзму. Вони зобов’язані дотримуватись певних правил по сну, які записані в Торі.





За рекомендаціями Ганцфріда не рекомендується спати при занадто жаркій або холодній температурі, не лягати в ліжко одному. А якщо все-таки немає з ким розділити своє ложе, то обов’язково відкрити двері або включити лампу.

При розвитку цієї теми Маймон заборонив іудеям надаватися сну в денний час, і лягати спати тільки по проходженню 3 або 4 годин після того, як трапезували останній раз.

Так чому ж іудеєві не можна спати на спині?

Правильно роздягатися

Перед тим як лягти спати, іудеям потрібно роздягнутися. Здавалося, б, немає нічого простішого, як зняти з себе одяг, для євреїв, які живуть відповідно до релігійних законів, спочатку знімається ліва частина одягу, а потім права. Також не можна спати взутим, так як людина може відчувати смак смерті.

Правило відноситься не тільки до чоловічої половині, але і до жіночої. Також заборонено над головою класти речі, це може привести до зникнення придбаних за певний час знань.

Правильні пози для сну

Згідно із законом, євреї повинні лягати на лівий бік, а прокидатися на правому, і категорично заборонено спати на спині або животі. Лівий бік – вважається правильною і гарною позою для сну. Так органи людини здійснюють свою роботу без будь-яких відхилень, швидше і краще відновлюються сили.

Коли людина лягає на лівий бік, то печінку, яка перебуває з правого боку, починає тиснути своєю вагою на шлунок, отримуючи від нього тепло і допомагаючи краще засвоюватися їжі в травному тракті. А при перевертанні на правий бік, печінка відпочиває, що покращує відходження переварених продуктів. Для того, щоб виробити в собі режим, не варто постійно крутитися з місця на місце, головне виховати в собі звичку правильно засинати і прокидатися на одному з боків.

Сон може бути викрадений

У іудеїв є традиція і поняття «викрадення сну», які ні в якому разі не можна порушувати. Розбудити сплячу людину без причини, значить зробити злодіяння, що відрізняється серйозним порушенням, як грабіж якоїсь речі чи предмета. У підсумку, предмет буде повернений, а сон, який був порушений, ніяк не відновити.

Коли не можна спати?

У календарі іудеїв є перехідна святкова ніч Дарування Тори-Шавуот, коли жоден з євреїв не повинен спати. На зміну сну потрібно сидіти за вивченням Біблії і читанням уривків збірки «Виправлення в ніч на Шавуот». Безсонна ніч дозволяє спокутувати всі гріхи, які скоїли предки, а також вибачитися за те, що вони спали в цю знаменну ніч, коли Бог повинен був дарувати Біблію на горі Синай.

Таке відбувається один раз в 50 днів. Коли єврейський народ погодився з думкою Мойсея: що душа під час сну не підкоряється тілу, може підібратися до Всевишнього і отримати Біблію; Бог відразу ж зловив людей на їх задум, але все ж зміг дочекатися, коли буде їх пробудження для передачі Священного Закону.

Тому з того часу іудеї усвідомили, що їх дії були неправильними по відношенню до Бога, і кожен рік вони намагаються спокутувати свою провину і не засинають. Всі традиції, включаючи цю, описані в Біблії, де на кожній сторінці описується – хто вивчає в цю ніч Біблію, того Всевишній благословить 70 разів і піднесе незвичайну Корону з небес, а імена будуть в Книзі Пам’яті.