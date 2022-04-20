Чим небезпечна висока яскравість дисплея для смартфона?

Не завжди автоматичне регулювання яскравості коректно працює у смартфоні. Тому ми часто збільшуємо яскравість вручну. Що загрожує смартфону на максимальній яскравості?





Збільшення температури пристрою. Негативно впливає на акумуляторну батарею. Швидкий розряд батареї. Яскравий екран вимагає багато енергії. Небезпека пошкодження дисплея. Можуть з’явитись ознаки вигоряння та різні рудименти у вигляді затемнень ділянок екрану. Надто яскравий дисплей шкідливий для очей.

Порада: якщо ваш смартфон некоректно регулює яскравість в автоматичному режимі, можна спробувати ретельно протерти дисплей сухою серветкою. Можливо, фотодатчик виявився забрудненим. Як правило, він знаходиться у тому місці, де і фронтальна камера.