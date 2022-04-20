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Чим небезпечна висока яскравість дисплея для смартфона?
Не завжди автоматичне регулювання яскравості коректно працює у смартфоні. Тому ми часто збільшуємо яскравість вручну. Що загрожує смартфону на максимальній яскравості?
- Збільшення температури пристрою. Негативно впливає на акумуляторну батарею.
- Швидкий розряд батареї. Яскравий екран вимагає багато енергії.
- Небезпека пошкодження дисплея. Можуть з’явитись ознаки вигоряння та різні рудименти у вигляді затемнень ділянок екрану.
- Надто яскравий дисплей шкідливий для очей.
Порада: якщо ваш смартфон некоректно регулює яскравість в автоматичному режимі, можна спробувати ретельно протерти дисплей сухою серветкою. Можливо, фотодатчик виявився забрудненим. Як правило, він знаходиться у тому місці, де і фронтальна камера.