Рейтинг найкращих недорогих смартфонів Xiaom

Xiaomi вже давно намагається позбавитися репутації компанії, яка випускає виключно дешеві смартфони. Асортименти розширюються, ціни зростають, і за вартістю їхні флагмани вже впритул наблизилися до конкурентів від А-брендів. Однак головну ставку китайці, як і раніше, роблять на наповнення ринку недорогими пристроями.

Сьогодні поговоримо про найкращі бюджетні смартфони Xiaomi. Ми зібрали десятку оптимальних моделей та розташували їх за зростанням ціни. Від найдешевших за 100$ і до девайсів за 300$, які на 100% відпрацьовують свій функціонал без зайвої переплати.

POCO C40

Ціна: від 108 $

Пропонувати більше за менші гроші – мета, яку декларує суббренд POCO. С40 досягає її завдяки яскравому дизайну, приємним матеріалам корпусу та збалансованим характеристикам. При копійчаній ціні тут є кілька дивовижних речей, таких як швидке заряджання 18 Вт і потужний акумулятор ємністю 6000 мАг. При звичайному використанні може працювати 2-3 дні без особливих проблем. Також не забули про сканер відбитків пальців, який дозволяє не вводити пароль під час розблокування пристрою та входу до банківських програм.

З недоліків відзначимо процесор від маловідомої компанії JLQ JR510, який не блищить швидкодією і відверто слабку камеру. Але оскільки це найдешевший Xiaomi, який тільки можна купити, компроміси цілком прийнятні.

Також із початкових моделей зараз доступний Redmi 10A. У топ бюджетних Xiaomi він не потрапив, оскільки при схожій ціні там слабший акумулятор, зарядка через незручний порт MicroUSB, і повільна постійна пам’ять – eMMC 5.1 проти UFS 2.2 у “покофону”.

Redmi 10C

Ціна: від 160 $

Додавши ще трішки, можна взяти недорогий, але хороший Xiaomi Redmi 10C. Це торішній хіт із адекватним за свої гроші залізом. Усередині стоїть Snapdragon 680 – спритний та енергоефективний чіп, який без проблем справляється з WhatsApp, YouTube, Instagram та іншими базовими додатками. Є NFC для безконтактної оплати покупок, а батарея у 10С легко тримає 2 дні в напруженому режимі, або всі 3 дні при помірній експлуатації.

Звертаємо увагу, що Redmi 10C, Poco C40 та інші бюджетні моделі потрібно брати у конфігурації щонайменше з 4/64 ГБ пам’яті. Навіть не намагайтеся заощадити на варіанті 2/32, інакше нервуватимете через гальмування смартфона вже через пару місяців після покупки, коли пам’ять заб’ється різними додатками.

Xiomi Redmi 10 (2022)

Ціна: від 175 $

Найспірніший девайс серед базових «редміків». Це апарат з більш сучасним дизайном та якісним FullHD+ екраном із частотою оновлення 90 Гц. Тут є низка приємних фішок, яких позбавлений 10С – стереодинаміки, ІЧ-порт для керування побутовою технікою та ультраширококутний об’єктив. Також компанія не заощадила на захисній плівці та чохлі, які входять до комплекту постачання.

Однак Redmi 10 побудований на чіпі Helio G88, і виникає парадокс, що молодша модель із Snapdragon 680 і HD+ роздільною здатністю показує кращу продуктивність. Redmi 10С швидше, у нього сучасна пам’ять, а сам смартфон менше гріється під навантаженням. Тому, якщо ви любите грати в ігри, то можна і не переплачувати.

POCO M5

Ціна: від 170 $

Рейтинг бюджетних смартфонів Xiaomi продовжує Poco M5 – це золота середина, яка поєднує у собі переваги двох попередніх пристроїв. Девайс оснащений 6.58-дюймовим FHD+ екраном з частотою оновлення 90 Гц, а також потужним процесором Helio G99, який швидко працює і добре тягне будь-які ігри на середніх налаштуваннях графіки. У тесті AnTuTu «покій» обходить Redmi 10C із Snapdragon 680 майже на 30%.

Батарея ємністю 5000 мАг підтримує 18-ватну провідну зарядку, з 0 до 100% телефон заряджається приблизно за 2 години. Тут є NFC, ІЧ-порт та окремий лоток під карту MicroSD до 1 ТБ, що дозволяє не переплачувати за конфігурацію пам’яті. До того ж Poco M5 поступово виводять із продажу, і зараз цю модель легко знайти з гарною знижкою.

Redmi Note 11

Ціна: від 215 $

Redmi Note 11 – це гарний бюджетний Сяомі, в якому є практично все. Наприклад, AMOLED екран із частотою 90 Гц, вже згаданий 680-й дракон, дійсно швидка зарядка 33 Вт (0-100% за годину), стереозвук та вологозахист IP53.

Якщо вам потрібний NFC, при покупці будьте уважні – на ринку є дві версії Note 11, модель з безконтактною оплатою коштує трохи дорожче. З коробки апарат працює під керуванням Android 11, але відразу після налаштування ви отримаєте апдейт до 12 версії ОС. Загалом, з погляду базового смартфона, ця модель практично не має мінусів.

Redmi Note 11S

Ціна: від 220 $

“Еска” відрізняється від базового Note 11 рівно за двома параметрами. По-перше – у неї потужніший чіп MediaTek Helio G96, який непогано підходить для ігор (продуктивність графічного ядра краще приблизно на 30%). По-друге – ширші фотоможливості за рахунок камери на 108, а не 48 мегапікселів.

За можливості взяти Note 11S за аналогічною ціною, покупка має сенс. Але сильно переплачувати за цю модель не варто, переваг перед базовою версією у неї не так багато. Більше того, все ще бадьоро виглядає позаторічний Note 10 Pro. «Дідусь» має дуже плавну 120-герцову AMOLED-матрицю і вдалий чіп Snapdragon 732G (він потужніший і енергоефективніший за Helio G96)

Poco X5

Ціна: від 250 $

Найкращий недорогий телефон Xiaomi серед нових релізів бренду у 2023 році. Приблизно за 10 тисяч гривень отримуємо девайс з яскравим дизайном, якісним AMOLED-екраном 120 Гц, тямущим для своєї ціни чіпом Snapdragon 695, та ємним акумулятором на 5000 мАч з підтримкою 33-ватного заряду.

На відміну від багатьох бюджетників, X5 отримав вологозахист IPS53, підтримку NFC, мініджек і можливість встановлення карт пам’яті до 1 ТБ. Система камер складається із трьох модулів на 48+8+2 МП, з підтримкою зйомки 4К-відео. Єдиний нюанс – це новинка, ціни на яку в роздріб поки що завищені. Але новий Android і більш тривалий термін оновлення, ніж у попередніх моделей, цілком слушні причини почекати пару тижнів доставки з Китаю.

Redmi Note 11 Pro 5G

Ціна: від 320 $

Найпросунутіша модель поточної лінійки «ноутів». Багато в чому девайс схожий на згаданий Poco X5, тут такий же AMOLED-екран 120 Гц і аналогічний процесор Snapdragon 695. Принципових відмінностей три. Це підтримка швидшої зарядки – 66 Вт проти 33 Вт. Наявність якісного стереозвуку (на жаль у Х5 стоїть звичайний моно-динамік), а також прокачані фотоможливості завдяки основному 108-мегапіксельному сенсору та фронталці на 16 МП. В іншому пристрої ідентичні.

Poco X4 GT

Ціна: від 350 $

Однозначно найкращий недорогий Xiaomi для тих, кому потрібний ультимативний апарат для ігор. Що ви повинні знати про цей пристрій? Його головна фішка – продуктивність. Poco X4 GT оснащений флагманським процесором Dimensity 8100 і швидкою оперативною оперативністю LPDDR5, завдяки чому набирає 830 тис. балів в AnTuTu. Він більш ніж вдвічі потужніший за Redmi Note 11 Pro та інші моделі цього топу. Крім того, це рідкісна знахідка для шанувальників IPS екранів. Тут встановлена ​​6.6-дюймова панель з ігровою розгорткою 144 Гц, підтримкою Dolby Vision, HDR10 та солідною піковою яскравістю 650 нит.

По автономності теж порядок – усередині стоїть батарея на 5080 мАг з підтримкою швидкої 67-ватної зарядки (блок живлення йде в комплекті). До решти плюсів віднесемо стереозвук, ІЧ-порт, NFC, набір сучасних інтерфейсів Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.3, а також свіжий Android 13 із коробки. Трохи заощадили на камері, головний модуль йде без стабілізації, але на роль швидкого смартфона на кожен день – це один із найкращих варіантів за ціною/якістю на ринку прямо зараз.

Xiaomi 12 Lite

Ціна: від 390 $

Виходячи з ціни, не можна сказати, що Xiaomi 12 Lite зовсім дешевий, але ми включили його до списку недорогих телефонів Xiaomi, хоча він пропонує функції, аналогічні до інших моделей, і коштує при цьому помітно дорожче. За що китайці просять доплатити? Це представник преміальної лінійки бренду, з витонченим дизайном, відповідною якістю складання та матеріалів корпусу. Він виконаний зі скла, має плоскі грані, як останні iPhone, а товщина складає всього 7.2 мм.

Апарат має невеликий 6.55-дюймовий AMOLED екран 120 Гц, акумулятор, що заряджається від 67-ватного адаптера, а також забезпечує хорошу продуктивність завдяки Snapdragon 778G. Все це робить Xiaomi 12 Lite цікавим варіантом для тих, хто не хоче викладати 30+ тисяч за повноцінний флагман, але хоче отримувати задоволення від телефону щоразу, коли бере його до рук.

Сподіваємося, ця стаття прояснила питання, який бюджетний Xiaomi кращий. У міру прем’єр від китайського гіганта ми переглядатимемо рейтинг і додаватимемо сюди нові актуальні моделі.