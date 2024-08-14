Роботи для дому: які гаджети стрімко входять в життя українців

Чи помітили ви, що йде повальна роботизація практично всіх життєвих процесів? Роботи щільно входять у життя українців, і назад дороги вже не буде. Вони полегшують життя і роблять рутинні, важкі та складні завдання. Давайте розглянемо варіанти розумних машин, які вже придумано для дому.

Роботи-пилососи

Уже нікого не здивувати роботом-пилососом. Сучасний пристрій містить спеціальний радар, що має назву “лідар” – за допомогою лазерних променів складає карту приміщення і план прибирання. Якщо кілька років тому робот-пилосос можна було назвати іграшкою, то зараз це реальний інструмент, який полегшує життя людині.

Існують моделі, які вміють повноцінно мити підлогу – особливо це актуально, якщо будинок або квартира мають велику площу. Можна скласти розклад, і пристрій буде самостійно починати прибирання в потрібний час.

Роботи-мийники вікон

Актуально для тих, хто живе на великій висоті. Як помити вікна, наприклад, на 20 поверсі, якщо вони величезні й панорамні? Та це, як мінімум, небезпечно. Робот же має потужний насос і за допомогою вакууму надійно присмоктується до скла і робить свою роботу, переміщаючись по поверхні. А щоб пристрій не впав, його страхує трос. Робот-мийник вікон здатен ретельно очистити поверхню скла від пилу та бруду.

Роботи-газонокосарки

Якщо у вас велика ділянка з газоном, то траву потрібно періодично косити. Це може зайняти багато часу. Але тут на виручку приходить робот-газонокосарка. Пристрій може самостійно стригти газон без допомоги людини.

Роботи для тварин

Наприклад, автоматичні поїлки та годівниці для тварин. З таким роботом можна залишити дрібну домашню тварину на кілька днів. Автоматична годівниця видаватиме потрібну порцію корму раз на певний період, а поїлка являє собою фонтан з водою, яка постійно фільтрується. Вартість таких пристроїв невелика, а користь величезна.

Роботи-собаки

А якщо не хочеться заводити “живого” вихованця, то можна купити робота-собаку. Цей високотехнологічний пристрій являє собою практично повноцінну собаку. Ба більше, робота можна навчити найрізноманітніших дій. Годувати не потрібно, а тільки заряджати акумулятор. З таким собакою можна сміливо прогулятися ввечері на вулиці і зібрати захоплені погляди. Щоправда, коштує такий девайс дуже дорого – сотні тисяч гривень.

У принципі, до роботів можна зарахувати і різні розумні колонки – ви ставите запитання і отримуєте відповідь. А якщо включити таку колонку в екосистему розумного будинку, то за допомогою гаджета можна керувати безліччю пристроїв і датчиків.

Єдине, з чим поки що технічний процес не може піти далі – роботи, які б готували їжу. Повноцінних таких пристроїв немає, в які можна завантажити потрібні інгредієнти й отримати кілька різних страв. Так, є різна кухонна побутова техніка, але роботами назвати такі пристрої дуже складно. Так само як і пральні машини – поки вони не зможуть забирати білизну, прати і викладати, вони не можуть бути названі роботами.