Як знайти віруси на ПК з вбудованою в Windows утилітою MRT

Windows 10 і 11 прекрасні тим, що мають досить непоганий вбудований захист від шкідливих програм. Але, як кажуть, в житті буває всяке, саме тому виробники антивірусних систем ще не розорилися. Експерти радять періодично перевіряти ПК за допомогою безкоштовної вбудованої утиліти під назвою MRT. Утиліта перевіряє наявність на комп’ютері найвідоміших вірусів та троянів.





Ця програма розташована в директорії Windows у папці System32, але викликати її набагато простіше через меню запуску програм “Виконати”. Тиснемо Win + R і у вікні вводимо MRT:

Запуститься засіб видалення шкідливих програм – можна прочитати, що написано і просто натиснути «Далі».

На наступному етапі необхідно вибрати варіанти перевірки. Можна керуватись наступною логікою:

1️⃣ Швидку перевірку проводимо раз на пару тижнів. Дана опція перевіряє найбільш уразливі області системи та не займає багато часу;

2️⃣ Повну перевірку запускаємо раз на 1-2 місяці. Займає час та аналізує весь комп’ютер. Займає багато часу;

3️⃣ У режимі вибіркової перевірки можна вибрати папку для сканування. Використовуйте цей режим у тому випадку, коли маєте підозру, що встановлений софт може бути шкідливим.

Тиснемо «Далі» і запускаємо перевірку.

За результатами вам буде надано звіт:

Утиліта MRT працює на Windows 7, 8, 10, 11 і не є антивірусом. Програма містить «зліпки» найвідоміших шкідливих програм. Так, вбудований захист також не пропустить ці програми, але буває так, що шкідлива програма могла потрапити на комп’ютер раніше або виконуваний файл ніколи не запускали. У нашій практиці дана утиліта непогано допомагала, особливо у випадках, коли віруси блокували установку антивірусного ПЗ. Програма постійно оновлюється та містить дані про нові віруси.

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