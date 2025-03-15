6 причин, чому не варто купувати телефон з вітрини

Багато магазинів пропонують непоганий варіант заощадити – купити смартфон з вітрини. В офлайн-магазинах часто смартфони стоять на спеціальній вітрині для того, щоб покупець подивився і помацав девайс. Через деякий час такий апарат можна придбати з дисконтом приблизно 20-30%. Чи варто купувати такий девайс?

Проблеми з акумулятором

Варто розуміти, що якщо смартфон був на вітрині, то він міг бути підключений до джерела живлення і бути постійно включеним багато днів. А що це означає? Очевидно – батарею вже буде виснажено. А якщо гаджет був із постійно увімкненим екраном, то нагрівання ще сильніше шкодило акумулятору. Тільки уявіть собі – смартфон не відключали багато місяців, він постійно працював. Купуючи пристрій з вітрини, слід розуміти, що, можливо, заміна акумулятора буде близька.

Проблеми з корпусом

Скільки людей помацало смартфон на вітрині? На день це можуть бути сотні людей. Так, звичайно, корпус можна протерти за допомогою серветки, але сколи і подряпини – від них не втекти. А раптом хтось мокрими руками брав девайс? Краплі води, що потрапили всередину, можуть призвести до корозії елементів пристрою, що значно знижує його термін служби. На практиці був випадок, коли покупці просто зламали перемикач гучності на вітринному зразку. Як це? Досі незрозуміло. Впустити його не могли, довжина проводу була надто короткою.

Також усередину гаджета потрапляє пил та бруд, що негативно може позначитися на отворах мікрофона та динаміка.

Гаджет може бути після ремонту

Дуже часто у ролі вітринних смартфонів використовують гаджети, які вже побували у ремонті. Це знижує матеріальні втрати при поломці девайсу чи крадіжки. А пристрій після ремонту – це вже велике питання, що саме в ньому зламалося і чи кваліфікований майстер займався його ремонтом. Та й навряд чи вам про це скажуть під час продажу. Тому вітринний смартфон можна сміливо вважати “котом у мішку”.

Гарантія

Якщо ви вже зібралися купувати вітринний зразок, необхідно уточнити про гарантію. Дуже часто продавці дають обмежену гарантію і продають такий пристрій як такий, що був у використанні. Чи варто економити та купувати девайс з гарантією в 1-2 місяці? Спірний момент. Так, багато хто вважає, що після покупки пристрій потрібно «ганяти» по максимуму, поки є гарантія, і якраз вітринний смартфон вже перевірений. Але вищезгадані нюанси все-таки говорять про інше.

Ризик купити зламаний пристрій

На форумах писали, що коли смартфони були недосконалі, багато несумлінних відвідувачів магазинів могли завантажити на пристрій вірус або зовсім зламати його. Зараз, звичайно, такий ризик є, але завжди є жорстке скидання до заводських налаштувань. Якщо ви зважилися на покупку такого пристрою, то обов’язково скиньте його до стану чистої операційної системи.

Комплектація

Часто ті аксесуари, які стоять на вітрині, не мають повного комплекту. Продавці можуть просто втратити коробку, інструкцію, зарядний пристрій. Потрібно уточнювати комплектацію девайсу перед покупкою та приймати рішення — чи варто економити невелику суму та купувати смартфон без повного комплекту.

Тож чи варто купувати смартфон з вітрини?

Скоріше ні, ніж так. Купуючи такий девайс, ви заощаджуєте невелику суму, але проблем можна отримати на більшу. Можна придбати вітринний зразок у тому випадку, якщо він просто стояв на полиці за склом і не був підключений до джерела живлення, а його рідко брали в руки потенційні покупці. Але звідки ви про це дізнаєтесь?

Знову ж таки, якщо це пристрій, що нещодавно вийшов, то купувати можна, а якщо гаджет вийшов рік і більше тому, тільки уявіть, як уже зменшився його ресурс? І це не тільки акумулятор – у кожного девайса є певний термін експлуатації. Навіть купуючи такий пристрій за півціни, ви можете не заощадити, а витратити більше на ремонт.

Ну а якщо ви все-таки зважилися на таку покупку, то не забувайте: