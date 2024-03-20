Де українцю зберігати фото і відео, які накопичуються за все життя

Буквально кожен користувач за своє життя збирає величезну кількість даних. Особливо в останні роки – камери у смартфонів стали набагато кращими, ніж 10 років тому, а обсяг фотографій і відео неухильно зростає. Виникає резонне запитання – а де зберігати архів свого життя?

Флешки і карти пам’яті

Відразу скажимо – ні, ні і ще раз ні. Будь-яка флеш-пам’ять, чи то карта пам’яті в смартфоні, чи то комп’ютерна флешка, не призначені для зберігання даних у довгостроковій перспективі. Інформація зберігається у вигляді електричного заряду всередині чипів і цей спосіб зберігання вкрай ненадійний. Флешки, як правило, призначені для тимчасового зберігання даних і перенесення від одного до іншого пристрою. Дані, які були записані на флешку, можуть зникнути в будь-який момент з різних причин – жодної гарантії зберігання файлів тут немає.

SSD накопичувач

Є такий міф, що SSD-накопичувач не призначений для зберігання даних у довгий термін. Частково частка правди є, адже він працює за принципом флешки, хіба що влаштований набагато технічно складніше. Скажімо так, на SSD дані зберігати можна, але краще для цієї мети використовувати класичний HDD накопичувач, мова про який буде нижче. Проблема SSD у тому, що якщо раптом, наприклад, під впливом статичної електрики дані буде пошкоджено, то відновити їх буде неможливо на відміну від HDD.

HDD накопичувач

Найкраще рішення в довгостроковій перспективі. На такому пристрої дані зберігаються у вигляді намагніченої інформації на круглих металевих дисках. Термін зберігання – десятиліття. Навіть якщо статична електрика або стрибок напруги виведе диск з ладу, то в 99% випадків згорає контролер, а відновити інформацію можна безпосередньо з металевих “млинців”. Як HDD, так і SSD зовнішні накопичувачі можуть підключатися до будь-якого сучасного смартфона через USB Type-C.

DAS – пристрій

А це рішення ще краще, ніж просто окремий HDD. DAS являє собою спеціальний комп’ютер для зберігання інформації. Всередину можна додати від 2х накопичувачів (залежно від моделі). Наприклад, якщо додати два HDD диски, то можна налаштувати RAID 1, коли інформація дублюватиметься одразу на 2 диски. Якщо виходить з ладу один накопичувач, то інформація завжди залишається на другому. DAS під’єднується через USB до комп’ютера, а також з ним вміють працювати сучасні смартфони.

DVD диски

Непоганий спосіб зберігання інформації, але крихкий. Варто подряпати диск і можуть бути проблеми з читанням. Зберігати інформацію можна, але краще мати ще одну копію також на DVD диску. Цей спосіб підходить для тих, у кого дуже багато даних і немає коштів на купівлю жорстких дисків. Ідеально для зберігання архіву. Хоч і сучасні ПК не комплектуються DVD-RW програвачем, його можна купити окремо – підключається по USB.

Хмари

Зараз є мода зберігати дані на віддалених серверах. Майже всі сервіси надають безкоштовно якийсь символічний обсяг (5-15 Гб). Зберігати можна, тільки от варто розуміти, що швидкості читання/запису не завжди будуть стабільними, а також усі ці компанії, за фактом, не несуть жодної відповідальності за ваші файли. Трапиться форс-мажор і можна втратити весь свій цифровий архів. До того ж, у разі злому акаунта файли можуть бути скомпрометовані третіми особами.