Стало відомо, чому в СРСР ставили чавунні ванни замість залізних

За часів Радянського Союзу у нових квартирах було прийнято встановлювати важкі чавунні ванни. На перший погляд, мінусів у них було набагато більше ніж плюсів. Коштували такі ванни дорожче, ніж, наприклад, сталеві, а також вони завдавали багато турбот при транспортуванні під час ремонту, тому що були дуже важкими. З яких причин в такому випадку в радянських квартирах було прийнято ставити незручні чавунні ванни?





Порівняльний підхід

Зараз велике поширення набули металеві ванни, та їх асортимент у будівельних магазинах дуже широкий. Здавалося б, у порівнянні з ваннами з чавуну, переваг у них набагато більше: сталеві ванни і зручні в перенесенні, і важать небагато, і, що важливо, набагато дешевше. В аспекті встановлення такі ванни будуть, звичайно ж, кращими.

Однак виявляється, що на цьому плюси як такі і закінчуються. Міцність сталевих ванн залишає бажати кращого – якщо будь-який твердий і важкий предмет впаде на їхню поверхню, то це може легко деформувати сталь або навіть зламати її. Крім іншого поверхня сталевих ванн має дивну звукову особливість – при наборі води з’являється дуже гучний і неприємний шум, що впливає негативно на людський слух.

Переваги чавунної ванни

Незважаючи на те, що ванни з чавуну важать втричі більше за сталеві, вони набагато краще показують себе у безпосередній експлуатації. На чавунній ванні дуже добре тримається емаль, вона практично ніколи не відколюється і не деформується, чого не скажеш про сталеву.

Показники теплоємності таких ванн набагато вищі, ніж у тих, що виготовлені з металу. Тому вода в них остигає набагато повільніше, а для любителів приймати ванну протягом тривалого проміжку часу цей критерій буде чи не найголовнішим.

Також чавунна поверхня при наборі води не шумить. У будь-якому випадку в порівнянні зі сталевими ваннами, чавунні не видають таких жахливих гучних звуків, їх шумоізоляція набагато вища.

Економічне питання

Каслинський чавуноливарний завод

Зрозуміло, радянські архітектори та інженери розуміли всі переваги такої сантехніки, тому й прагнули встановлювати в квартирах чавунні ванни. Однак причини їх встановлення крилися не лише у великій кількості плюсів, а й у економічній специфіці.

Сталеві ванни таки виготовляли в СРСР, проте вони були недовговічними. Квартири, які будувалися для народу, в ідеалі, мали прослужити своїм мешканцям кілька десятків років. Тому в таких житлових приміщеннях воліли встановлювати більш довговічні ванни, які з часом не зазнавали сильної деформації і не потребували серйозного ремонту. У таких умовах дорожнеча товару окупалася тривалістю експлуатації.

Важливим фактором, що вплинув на вибір у бік чавуну, є і той факт, що його виробництво в Радянському Союзі було дуже добре налагоджене. Іншими словами дефіциту матеріалів, як це траплялося в багатьох інших сферах, не було, тож радянські архітектори та розробники житлових проектів могли дозволити собі закупівлю дорогих чавунних ванн.