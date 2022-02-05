Названо 6 небезпечних помилок при роботі з болгаркою, які краще не робити

Ті, хто тільки починають працювати з КШМ, часом роблять багато помилок, кожна з яких може закінчитися трагічно. Поради від досвідчених – у нашій статті.





Кутова шліфувальна машина або, як її називають у народі, болгарка — це найкращий інструмент для поздовжнього і поперечного розпилу металевих конструкцій, не кажучи вже про «профільне» шліфування. При правильному її використанні можна зробити роботу швидко та якісно, ​​а при неправильному…

Професіонали знають, що це один із найнебезпечніших електроінструментів: швидкість обертання диска може досягати 12 000 об/хв. Які серйозні помилки зазвичай припускаються при роботі з болгаркою?

1. Встановлення диска збільшеного розміру

Для кожного пристрою призначений певний розмір шліфувального диска, що зазначено в паспорті болгарки. Якщо навпроти рядка “ріжучий диск” стоїть значення 125 мм, це означає, що 125 мм – це максимальний діаметр шліфувального диска, який можна поставити на прилад. Нерідко буває, що оператор ставить на болгарку диск більшого розміру, щоб різати товстіший метал або більш габаритну конструкцію. Чим це небезпечно?

По-перше, щоб поставити диск більшого розміру, доведеться зняти захисний кожух, оскільки диск може не влізти. Оператор позбавляється захисту, і у разі пошкодження диска може отримати травму від уламків.

По-друге, збільшується ймовірність пошкодження ріжучого диска через несумісність обертів. Зазначимо, що для кожного розміру диска є свої допустимі показники обертів КШМ, на яких вони працюватимуть: для дисків до 125 мм діаметром 11000–12000 об/хв, для дисків до 180 мм діаметром 8000–8500 об/хв, для дисків до 230 мм діаметром 6700 об/хв. Тобто великими дисками можна різати на знижених швидкостях, а невеликими на підвищених. Варто зазначити, що лінійна швидкість кромки диску не повинна бути більшою за 80 м/с, тому при збільшенні діаметра потрібно знижувати оберти. На високих оборотах великий диск розлетиться на частини, що несе у собі небезпеку оператору.

Висновок: у жодному разі не перевищуйте максимальний розмір ріжучого диска. Якщо необхідно різати товстий метал, краще придбати пристрій під великі диски.

2. Використання дешевих «нерідних» дисків

Іноді, щоб заощадити, оператор ставить дешевий диск на пристрій. Найчастіше вони бувають кривими або матеріал виконання дуже м’який. І в тому і в іншому випадку диск при різанні металу (особливо товстого) розлітається по приміщенню, як тополиний пух в травні.

Щоб уникнути поломки диску та убезпечити себе, використовуйте алмазні та металеві диски гарної якості. Найкраще купувати фірмові диски відомого бренду – наприклад, для пристроїв зі 125-м диском підійде універсальний Bosch Standard for Metal 125×1.6×22.23.

Невідомі іноземні бренди, які продавці люблять представляти як «якісний Китай», краще все ж таки ігнорувати.

Висновок: використання дешевих дисків призведе до зайвих витрат і ймовірності отримання травм. Найкраще використовувати оригінальні якісні розхідники.

3. Робота без кожуха

Багато безстрашних будівельників нехтують технікою безпеки та працюють без захисного кожуха на болгарці. Однак під час роботи існує ймовірність того, що диск закусить, і в момент поштовху він розлетиться на уламки, вражаючи все довкола. Захисний кожух прийме на себе основний удар, а його відсутність може призвести до травм (а в деяких випадках з летальним результатом) для оператора.

Ще однією помилкою є ігнорування засобів індивідуального захисту, таких як окуляри або маска, а також навушники. Фрагмент диска, що летить, навряд чи зупинять, а ось від іскор вбережуть. Ну і, звісно, ​​утримувати болгарку рукавичками набагато зручніше, ніж голими руками.

Відповідно до нормативів, допустимий рівень шуму під час роботи з електроінструментом становить 80 дБ. Понад цей показник людина повинна одягати засоби захисту слуху. Зазначимо, що середня шумність болгарок становить 90 – 100 дБ, що означає, що кожен, хто працює з КШМ, має захистити свої органи слуху навушниками.

Висновок: перед початком роботи перевіряйте наявність захисного кожуха на пристрої, а також надягайте окуляри та навушники.

4. Неправильний напрямок різання

Багатьом працівникам незручно, коли під час різання металу іскри летять на них. Через це нібито погано видно лінію розрізу, тому довше доводиться виконувати роботу. З цієї причини багато хто ріже іскрами «від себе». Суворих правил щодо цього немає, але ми все-таки за варіант «на себе».

При роботі іскрами “від себе” обертання диска проводиться в наш бік. Якщо диск закусить і болгарку вирве з рук, то траєкторія польоту диска буде направлена ​​в наш бік. Диск на швидкості 11000 об/хв легко розрізає все на своєму шляху, і тіло оператора не стане для нього перешкодою. Тому різати треба завжди іскрами «на себе» — у цьому випадку диск вилетить уперед і не зашкодить людині.

Існує думка, що різання іскрами “на себе” може призвести до займання одягу. Ця проблема вирішується використанням щільного спецодягу при роботі з електроінструментом, який можна купити в будь-якому будівельному магазині.

Висновок: різати метал потрібно тільки іскрами «на себе», одягнувши при цьому відповідний спецодяг.

5. Пошкодження кабелю

Пошкодження кабелю живлення часто є причиною виходу з ладу пристрою або травмування людини. Таке може статися в наступному випадку: під час роботи болгарки зникає контакт у кабелі, що призводить до вимкнення пристрою. Людина не зрозуміє в чому річ і однією рукою починає смикати кабель. Якщо в цей момент було затиснуто кнопку запуску, то при надходженні живлення пристрій різко запуститься і людина може випустити агрегат з рук.

Найчастішим пошкодженням кабелю є його перелом у місці з’єднання з вилкою або на вході до болгарки. Помітивши таку “неприємність”, краще спочатку відремонтувати шнур живлення і лише після цього відновлювати роботу.

Висновок: перед початком роботи завжди перевіряйте кабель на пошкодження. На будівельному майданчику, де багато людей, намагайтеся його підвішувати, а не залишати на землі, щоб він менше зазнавав механічних навантажень.

6. Погано затягнуті кріплення

За надійну фіксацію ріжучого диска відповідає кріпильна гайка. Погано затягнута гайка може призвести до перекосу диску під час різання, що може просто розірвати диск. Найчастіше така «неприємність» трапляється при зміні кругів, коли людина поспішає, бо простоює робота. Поспіх у цьому випадку часто призводить до потрапляння в лазарет власника пристрою.

Щоб перевірити, чи немає великого люфта диска, візьміть за його кромку і ведіть з боку на бік. Якщо відхилення більше 3 мм, затягніть гайку тугіше. Також перевірити відхилення від осі можна так: поставте диск на пристрій і запустіть болгарку. Не торкаючись металу, піднесіть до заздалегідь наміченої лінії різу і візуально огляньте роботу диска. Якщо люфт буде великим, це буде помітно на фоні лінії різання.

Висновок: перед увімкненням пристрою завжди перевіряйте затягування гайки. Перевіряйте диск на наявність великих люфтів.

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