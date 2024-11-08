Від LPT до застосунків: що змінилося в принтерах за останні роки

Принтер – пристрій, який втратив свою популярність. Причини тут, як правило, дві:

Перехід на електронний документообіг. Так, зараз навіть підписувати деякі документи від руки не потрібно, можна підписати електронно.

Фотопринтери втратили свою актуальність через популяризацію смартфонів: потрібні фотографії можна завжди переглянути на екрані девайса.

Але технології й тут не стоять на місці. У цій статті ми розповімо вам про те, як змінилися принтери за багато-багато років.

Відмова від порту LPT

Пам’ятаєте, був спеціальний порт для принтера, паралельний або, як його називають, LPT. Зараз уже не випускають принтери з цим портом: на зміну давно прийшов універсальний порт USB.

Мережеві технології

Сучасний принтер може підтримувати Wi-Fi і Bluetooth. Наприклад, принтер можна під’єднати через Wi-Fi до домашнього роутера, і він буде доступним з будь-якого пристрою, який під’єднано до локальної мережі. А через Bluetooth можна подати документи на роздруківку за допомогою смартфона – і це зручно. Сюди ж можна віднести і порт Ethernet, який дає змогу дротом під’єднати принтер до локальної мережі.

Деякі моделі підтримують хмарні технології, за допомогою яких можна відправити документи на друк з будь-якої точки земної кулі. Як буде зручно відправити потрібні документи на принтер у свій офіс, перебуваючи за кордоном?

Сканер і копір

Більша частина принтерів зараз є багатофункціональним пристроєм і поєднує в собі копіювальний апарат і сканер. Хіба що фотопринтери, як правило, не мають таких функцій. Але ж раніше в нас був принтер і сканер як два окремі пристрої.

Висока роздільна здатність друку

Наприклад, сучасний фотопринтер може дати якість, яка може бути навіть кращою, якщо ви замовляєте роздруківку знімків у фотоательє. Технології струменевого друку значно покращилися, і фотографії виходять у дуже високій якості. Також не відстають і лазерні принтери для документів – тут можна виділити економність і також велику роздільну здатність під час друку.

Мобільний додаток

Деякі моделі принтерів вміють не тільки приймати на друк документи зі смартфона або планшета, а й здатні показувати в мобільному застосунку стан пристрою і різні налаштування. Усе зрозуміло інтуїтивно – і це краще, ніж керувати принтером з ПК або ж елементами управління на корпусі.

Друк на різних носіях

Якщо раніше принтери друкували тільки на папері, то зараз можна придбати пристрій, який може друкувати на найрізноманітніших носіях. Пластик, метал, картон і навіть тканину! Так, за допомогою спеціального термопринтера можна друкувати навіть на футболках у домашніх умовах!

Покращилася швидкість друку

Уже давно залишилися в минулому принтери, які друкували довго. Зараз прискорюється все, зокрема й друк. Якщо раніше лазерний принтер друкував 10 аркушів за хвилину, то зараз цифра в 20-30 аркушів за хвилину не є чимось особливим, а скоріше нормою.

А що погіршилося?

Виробники все більше і більше прив’язують користувача до витратних матеріалів свого бренду. Не завжди картридж можна заправити – для заправки його, як правило, потрібно перепрошивати. І навіть якщо картридж заправили, то його ємність уже може бути не такою, як із заводу. Та й іноді принтер може коштувати трохи дорожче, ніж сам картридж.