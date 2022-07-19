Як на Андроїд смартфоні назавжди заблокувати невідомі номери

Проблема спам-дзвінків у 2022 році стоїть дуже гостро. Напевно, кожному абоненту хоч раз надходив виклик з невідомого номера. Зрозуміло, що їх можна просто ігнорувати, але як зробити так, щоби дзвінків не було в принципі. Відповідь на це питання ви знайдете у цьому матеріалі.





Через налаштування “Телефону”

Перший спосіб підійде власникам сучасних смартфонів Xiaomi та деяких інших компаній. За рахунок нього ви не отримуватимете повідомлення про дзвінки з номерів, які не визначаються.

Зайдіть у програму “Телефон”. Перейдіть до меню “Налаштування”. Відкрити його можна, натиснувши на три крапки у правому верхньому кутку. Знайдіть пункт “Заблоковані номери”. У меню потрібно поставити тумблер навпроти “Невідомі номери” в активне положення.

Через налаштування режиму “Не турбувати”

Ще один зручний метод, який дозволяє заблокувати спамерські номери. На відміну від першого способу, він блокує номери, яких немає у списку контактів.

Відкриваємо “Налаштування”, йдемо в розділ “Звук”. Тут треба знайти опцію “Не турбувати”. Натискаємо на неї. У меню потрібно вибрати, від кого ви будете отримувати дзвінки. Наш варіант – “Тільки від контактів”.

Скористатися стороннім додатком

Якщо перші два методи з якоїсь причини вам не підійшли, можна використовувати іншу програму з Play Market. Варіантів безліч, всі вони шукаються за запитом “Чорний список”. Вибирайте будь-який, що вам сподобалося, і налаштовуйте його так, щоб дзвінки з невідомих номерів не відображалися.