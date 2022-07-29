Для чого в смартфони встановлюють датчик барометра

Його функція полягає у визначенні атмосферного тиску. Ці дані надалі використовуються для двох цілей:





Визначення погоди Уточнення розташування користувача

Зміна атмосферного тиску свідчить не тільки про зміну погодних умов, а й про зміну становища людини в просторі. Барометр дозволяє визначити вертикальне положення користувача, тобто, наскільки високо він знаходиться над землею (або рівнем моря). Однак, барометр у телефоні не може самостійно визначити, через що відбулися зміни тиску — через погодні умови або зміну вертикального положення пристрою.

Для використання барометра потрібно завантажити програму. Для цього в пошуковому рядку Google Play достатньо вбити слово “барометр” і вибрати будь-який додаток. Далі залишається лише дотримуватися інструкцій програми до роботи з даними барометра.

На жаль, практично цей датчик практично некорисний для рядових користувачів.