Кінокамера Sony FX5 з ручкою XLR: огляд та порівняння з FX3, FX6 і Canon C80

Кінокамера Sony FX5 Cinema Camera з ручкою XLR Handle Unit (ILMEFX5) поєднує 16.6-мегапіксельну повнокадрову матрицю Exmor RS stacked CMOS із внутрішнім записом 16-бітного X-OCN RAW. Вона працює без використання зовнішнього рекордера. Пристрій розроблено для соло-операторів та малих знімальних груп. Саме тут необхідна найвища якість кодування при збереженні компактного габариту корпусу.

Для роботи з оптикою використовується байонет Sony E-mount. Технологія Triple Base ISO зі значеннями 800, 4000 та 12800 забезпечує чистий сигнал при низькому освітленні. Камера має процесор BIONZ XR2 зі спеціалізованим ШІ-модулем. Автоматичний фокус утримує об’єкти в кадрі навіть при зйомці на відкритих діафрагмах.

Чим Sony FX5 відрізняється від FX3, FX6 та Canon C80?

Sony FX5 займає цінову нішу між FX3 та FX6. Вона пропонує внутрішній кодек X-OCN RAW, якого немає у старших моделях серії без зовнішнього обладнання. Модель Canon EOS C80 виступає прямим конкурентом на байонеті RF. Вона має вбудовані нейтральні світлофільтри та кодек Cinema RAW Light.

Параметр Sony FX5 (ILMEFX5) Sony FX3 (ILME-FX3) Sony FX6 (ILME-FX6V) Canon EOS C80 Вартість тушки / комплекту 295 240 грн (з ручкою XLR-H2) 165 000 грн (тушка) 330 000 грн (тушка) 280 000 грн (тушка) Сенсор та тип Full-frame Exmor RS CMOS stacked Full-frame Exmor R BSI CMOS Full-frame Exmor R BSI CMOS Full-frame BSI CMOS Ефективна роздільна здатність 16.6 МП 12.1 МП 10.2 МП 19.05 МП (4K DCI) Процесор обробки BIONZ XR2 з ШІ-модулем BIONZ XR BIONZ XR DIGIC DV7 Динамічний діапазон 15+ ступенів (S-Log3) 15+ ступенів (S-Log3) 15+ ступенів (S-Log3) 16 ступенів (Canon Log 2) Базові рівні чутливості Triple Base 800 / 4000 / 12800 Dual Base 800 / 12800 Dual Base 800 / 12800 Triple Base 800 / 3200 / 12800 Внутрішній запис RAW ТАК (16-bit X-OCN LT, C1, C2) НІ (RAW тільки через HDMI) НІ (RAW тільки через SDI) ТАК (12-bit Cinema RAW Light) Режим 3:2 Open Gate ТАК (5K до 60p) НІ (тільки 16:9) НІ (тільки 16:9 / 17:9) НІ (6K 17:9 RAW) Вбудовані ND-фільтри НІ НІ ТАК (електронний e-ND) ТАК (моторизований ND) Стабілізація матриці (IBIS) ТАК (5-осева IBIS) ТАК (5-осева IBIS) НІ ТАК (комбінована 5-осева) Запис звуку 32-bit float ТАК (тільки через ручку XLR-H2) НІ (24-bit LPCM) НІ (24-bit LPCM) НІ (24-bit LPCM) Сумісні акумулятори NP-SA100 NP-FZ100 BP-U35 / BP-U60 BP-A30N / BP-A60N Вага корпусу 643 г 640 г 890 г 1310 г Фоторежим НІ ТАК НІ ТАК

Купуючи FX5 за 295 240 грн на серпень 2026 року, ви отримуєте внутрішній 16-бітний RAW та запис 32-біт float. Проте ви повністю втрачаєте вбудовані ND-фільтри. Модель FX3 залишається найдоступнішим рішенням за 165 000 грн. Вона підходить для тих, кому достатньо кодека XAVC S та потрібен механічний затвор для фотографії. Корпус Canon C80 вагою 1310 г вимагає потужніших систем стабілізації. Проте він компенсує це 16 ступенями динамічного діапазону в Canon Log 2.

Чому внутрішній 16-bit X-OCN RAW та 32-bit float змінюють роботу

Внутрішнє кодування 16-bit X-OCN RAW дозволяє зберігати первинну інформацію з матриці на карти CFexpress Type A. Для цього використовуються три профілі стиснення: LT, C1 та C2. Це звільняє оператора від зовнішніх рекордерів та зменшує вагу обладнання. Також це знижує ризик пошкодження кабелів під час динамічних зйомок.

Характеристика Sony FX5 Значення параметра Практична цінність на майданчику Внутрішній 16-bit X-OCN RAW Профілі LT, C1, C2 без зовнішнього рекордера Дає максимальну гнучкість при кольорокорекції в DaVinci Resolve та дозволяє зберігати риг компактним для стедикамів. 5K 3:2 Open Gate (до 60p) Повний зчитуваний простір Full-Frame матриці Дозволяє одночасно кадрувати відео під горизонтальний формат 16:9 та вертикальний 9:16 без втрати деталізації. Triple Base ISO (800 / 4000 / 12800) Три базові значення підсилення сенсора Забезпечує чисту картинку без цифрового шуму у глибоких тінях при різному рівні освітленості майданчика. Аудіо 32-bit float у ручці XLR-H2 4-канальний запис із плаваючою комою 48/96 кГц Повністю усуває ризик кліпінгу звукового сигналу при раптових сплесках гучності під час репортажу. 5-осева IBIS + Dynamic Active Матричний стабілізатор з підтримкою гіроскопа Згладжує дрібні коливання при зйомці з рук у русі без обов’язкового монтажу на електронний гімбал. Корпус 643 г з різьбами 1/4″-20 Магнієвий сплав з активною турбіною охолодження Дозволяє монтувати обвіс без використання важкої металевої клітки та працювати на легких штативах.

Зазначені характеристики роблять Sony FX5 автономним інструментом для складних зйомок, де потрібен високий динамічний діапазон та надійний звуковий тракт.

5K 3:2 Open Gate спрощує кадрування для YouTube та Reels

Режим зчитування 5K 3:2 Open Gate охоплює всю фізичну площу повнокадрової матриці. Зйомка ведеться на швидкості до 60 кадрів на секунду. Під час монтажу це дозволяє з одного дубля експортувати горизонтальний майстер у форматі 16:9 для відеохостингів. Також створюється вертикальний ролик 9:16 для соціальних мереж без зрізання важливих деталей кадру. Цей режим забезпечує коректну підтримку анаморфотної оптики з коефіцієнтами стиснення від 1.3x до 2.0x.

Запис 32-bit float аудіо працює виключно через комплектну ручку XLR-H2

Технологія 32-bit float фіксує динамічний діапазон звуку з великим запасом. Перевантаження каналу стає фізично неможливим навіть при екстремальних сплесках гучності. Чотириканальний запис LPCM з частотою 48 або 96 кГц реалізовано через верхню рукоятку XLR-H2. Вона оснащена двома повнорозмірними роз’ємами XLR/TRS та регуляторами підсилення. Без приєднання цієї ручки камера записує лише стандартний 24-бітний звук через вбудований 3.5 мм мікрофонний вхід.

У яких ситуаціях Sony FX5 програє конкурентам?

Вибір Sony FX5 вимагає чіткого розуміння конструктивних компромісів. Компанія заклала їх для збереження компактного корпусу вагою 643 грами. У репортажній зйомці, при роботі на яскравому сонці та при використанні специфічного обвісу ця модель може створити додаткові труднощі оператору.

Відсутність вбудованого eND-фільтра вимагає зовнішніх насадних систем

Корпус Sony FX5 позбавлений електронного змінно-частотного ND-фільтра. Цей елемент встановлено у старшій кінокамері FX6 та у конкурента Canon C80. При оперативній зміні локацій на вулиці оператору доведеться постійно використовувати насадні світлофільтри Variable ND. Альтернатива — монтувати компендіум із прямокутними фільтрами. Це уповільнює процес зйомки та вимагає наявності додаткових адаптерних кілець під різний діаметр різьби об’єктивів.

Конфлікт порту MI Shoe між видошукачем DVF-EL1 та ручкою XLR-H2

Верхній роз’єм Multi Interface Shoe слугує єдиним портом для передачі даних та живлення. Він призначений для комплектної аудіоручки XLR-H2 та опціонального OLED-видошукача DVF-EL1 вартістю 698 доларів. Конструкція не дозволяє встановити обидва пристрої безпосередньо на корпус одночасно без використання сторонніх виносних кронштейнів або подовжувальних кабелів. Якщо для роботи потрібен видошукач і професійний звук XLR, оператору доведеться збирати складніший риг.

Які карти пам’яті та акумулятори потрібні для Sony FX5?

Стабільна зйомка в режимі 5K 3:2 Open Gate з кодеком X-OCN LT створює потік даних 5.54 ГБ на хвилину. Це висуває суворі вимоги до накопичувачів. Для запобігання зупинці запису виробник регламентує використання карт пам’яті CFexpress Type A. Вони повинні мати гарантовану постійну швидкість запису не нижче стандарту VPG400. Звичайні картки SDXC UHS-II класу V90 підходять лише для стиснених форматів XAVC S у роздільній здатності 4K.

Живлення камери реалізовано від нового джерела живлення NP-SA100 ємністю 2670 мА·год. Воно забезпечує до 170 хвилин безперервної роботи. Попередні акумулятори серії NP-FZ100 масово використовуються в камерах FX3, FX30 та серії Sony Alpha. Вони фізично не сумісні з FX5 через змінену конфігурацію контактної групи. Операторам при оновленні парку техніки доведеться повністю замінити комплект акумуляторів та зарядних пристроїв.

Яких помилок припустилися оператори при переході на FX5?

Основна помилка покупців — сприйняття Sony FX5 як гібридної камери. Вона розроблялася не для поєднання фото та відеозадач. Програмне забезпечення та апаратна частина камери повністю позбавлені режиму фотозйомки та механічного затвора. Це унеможливлює роботу з імпульсними спалахами у студії.

Друга поширена помилка пов’язана з очікуванням високих частот кадрів у 5K роздільній здатності на момент виходу камери. Режими уповільненої зйомки 5K 120p та 4K 240p заблоковані на апаратному рівні. Вони будуть активовані лише після виходу планового оновлення прошивки другої версії. На стартовому програмному забезпеченні гранична частота для 5K Open Gate становить 60 кадрів на секунду. Для 4K DCI вона сягає 120 кадрів на секунду.

Фінальний вердикт по вибору кінокамери

Придбання Sony FX5 є повністю виправданим для продакшн-студій та постановочних зйомок. Вона потрібна там, де важливий внутрішній 16-бітний X-OCN RAW та 32-бітний звук без збирання громіздкого обвісу. Для швидкої репортажної зйомки на вулиці без можливості накручувати зовнішні світлофільтри FX5 менш зручна. Раціональнішим вибором залишається Sony FX6 або Canon C80 завдяки вбудованим ND-фільтрам.

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