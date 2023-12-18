Телефон розряджається під час зарядки: чому та як полагодити

Якщо рівень заряду батареї на телефоні падає під час заряджання, це свідчить або про несправність пристрою, або самого ЗП.

Проблема з кабелем

Насамперед знадобиться візуально оглянути кабель для зарядки – на ньому не повинно бути зламів або порваної ізоляції. Якщо вони є, необхідно спробувати зарядити пристрій іншим кабелем або підключити до тієї ж зарядки інший смартфон.

Малопотужна або неякісна зарядка

Якщо зарядний пристрій повільно заряджає одразу після купівлі, через що смартфон сідає навіть при підключенні до мережі, необхідно підключити ЗП до іншого смартфона. Повільна зарядка і на другому пристрої говорить про проблеми з самим адаптером або кабелем.

Якщо ж інший смартфон заряджається нормально, то проблема може бути в надто малій потужності ЗП – її просто не вистачає для зарядки конкретного телефону. Необхідно перевірити параметри адаптера на оригінальному ЗП або в технічних характеристиках смартфона, а потім придбати відповідну під пристрій зарядку.

Проблема з гніздом для зарядки

Важливо переконатися, що кабель зарядного пристрою щільно входить у роз’єм і не хитається. Якщо на смартфоні є масивний чохол, який може перешкоджати цьому, його необхідно зняти. Смартфони з Type-C менше схильні до проблем з роз’ємом, а ось старіші моделі microUSB через встановлені всередині “зубчики” можуть швидко ставати непридатними.

Не зайвим буде і додатково прочистити роз’єм для зарядки, наприклад, за допомогою балона зі стисненим повітрям або зубочисткою. Важливо не проштовхувати її занадто глибоко, інакше можна пошкодити контакти.

Тимчасовий збій у роботі смартфона

Поодинокі випадки розряду смартфона при живленні від мережі можуть свідчити про тимчасовий збій. Якщо звичайне перезавантаження пристрою не допомогло, необхідно активувати примусове перезавантаження. Для цього користувачеві знадобиться:

Вимкнути смартфон. Перейти в режим Recovery. Найпоширеніша комбінація – одночасно затиснута клавіша збільшення гучності і кнопка ввімкнення. Якщо варіант не підійшов, необхідно знайти в інтернеті інформацію про перехід у Recovery Mode на конкретному бренді смартфона. За допомогою клавіш гучності перейти до пункту “Reboot system now” і вибрати її кнопкою живлення.

Після перезавантаження потрібно знову вимкнути смартфон, підключити його до мережі і зарядити до 100%, не вмикаючи. Це необхідно для виправлення багатьох проблем у роботі акумулятора.

Проблеми з батареєю

Згодом мобільний акумулятор втрачає свою ємність, через що розряджається швидше, а заряджається – повільніше. Якщо батарея не змінювалася понад три роки, то причина може бути саме в цьому. Особлива небезпека полягає у здутті акумулятора, симптомом якого також є те, що смартфон розряджається на зарядці. Якщо причина в батареї, то допомогти може тільки діагностика в сервісному центрі та подальша заміна акумулятора.