Почему водяное охлаждение для ПК имеет успех: 5 причин популярности

Компьютер без действенного охлаждения можно использовать как обогреватель, и вряд ли — как мощную игровую или рабочую станцию. Шутки шутками, но плохо работающие механизмы отвода тепла ставят крест на комфортной мультизадачности. Из-за перегрева центрального чипа и графической платы ПК тормозит, издает звуки, резко выключается. Такие «сюрпризы» вредят рейтингу в играх, мешают тестировать программное обеспечение, не дают запускать ресурсоемкие программы для работы. Именно поэтому пользователи, которым важны стабильность и высокое быстродействие, выбирают водяное охлаждение ПК. Оно стоит своих денег, поскольку в нем много преимуществ.

Габариты

Не все игроки предпочитают объемные системные блоки. Среди начинающих и опытных киберспортсменов есть также любители компактной компьютерной техники. Миниатюрные корпуса не рассчитаны на установку габаритного воздушного охлаждения. В них помещаются далеко не все разновидности кулеров, поэтому выбрать решение с оптимальными техническими характеристики иногда не представляется возможным. Приходится брать то, что лучше всего подходит по размеру. С водяным охлаждением такая проблема не возникает, оно занимает меньше места. Благодаря этой особенности СЖО (система жидкостного охлаждения) не ограничивает доступ к важным разъемам на материнской плате.

Важно: существует внешнее жидкостное оборудование для современных системников. Его можно использовать независимо от количества свободного пространства внутри блока.

Широкий ассортимент

С каждым годом охлаждение жидкостного типа становится все популярнее, поэтому производители регулярно радуют владельцев компьютеров новинками.

Качественные и долговечные комплексы для отвода тепла доступны в ассортименте:

Тайваньского бренда Asus, завоевавшего уважение геймеров благодаря высокому качеству фирменного игрового оснащения. Сравнительно молодой компании Silverstone с грамотной ценовой политикой и ответственным подходом к производству. Южнокорейской фирмы Zalman, делающей ставку на долговечность и выносливость оснащения.

Эффективность

Системы с охлаждающей жидкостью отлично справляются с поставленными задачами. Они поддерживают температуру процессора в пределах нормы даже при чрезмерных нагрузках. Расширенные комплекты жидкостного охлаждения стабилизируют температурные условия внутри всего системника. Их действие распространяется на видеокарту и другие компоненты компьютера, выделяющие тепло.

Эффективность обусловлена высокой теплоемкостью воды и устойчивостью к засорам. В отличие от воздушного, водяное охлаждение меньше притягивает пыль к «железу». Бесперебойное функционирование жидкого охлаждения гарантировано даже при разгоне ЦПУ. Для защиты ПК не только от перегрева, а и от скачков напряжения в электросети стоит приобрести ИБП по ссылке https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/kompiyternaj_perefir/ibp/.

Низкий уровень шума

Хотя звук работы охладительной системы — привычный и даже приятный уху игрока, иногда хочется «прикрутить» его. При использовании воздушного механизма сделать это помогает регулировка скорости вращения кулеров. Дополнительные манипуляции не нужны. Уровень шума изначально невысокий.

Привлекательный внешний вид

В непрозрачном системном блоке дизайн охлаждения привлекает внимание в последнюю очередь. Однако в моде корпуса со стеклянными стенками или перфорацией в разных местах, поэтому «внутренности» отчетливо видны. Производители жидкостных систем следуют трендам и оснащают их:

цветными трубками для циркуляции жидкости,

разноцветной подсветкой с поддержкой синхронизации,

адресованными светодиодами,

стильным оформлением помпы и ватерблока.

Фактор, сыгравший решающую роль для широкого распространения водяного охлаждения, — гибкая совместимость. Возможна эксплуатация в тандеме с чипами от «красного» бренда AMD и «синего» — Intel.