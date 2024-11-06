Диявол у деталях: чим небезпечне підключення по USB

USB-порт зараз є у багатьох пристроїв – він використовується для зарядки і передачі даних від одного пристрою до іншого. Зараз цей роз’єм можна назвати універсальним способом дротового передавання даних. Але не все так просто, як здається – підключив пристрій і забув. Є кілька небезпек, які слід пам’ятати, коли користуєтеся USB-портом. Поговоримо про них докладніше.

Віруси та витік даних

Під’єднуючи невідомий пристрій через USB до свого пристрою, важливо розуміти, що за збігу певних обставин, а це наявність вірусу на одному пристрої і, наприклад, вимкнення захисних опцій на іншому, може призвести до зараження. Простими словами: на пристрій може потрапити вірус. Особливо це важливо знати тим, хто користується застарілою операційною системою – XP або 7.

Тому, якщо ви підключаєте будь-який пристрій до свого, то пам’ятати про те, що є ризик можливості зараження вірусами, потрібно завжди. А що робитиме вірус на пристрої? Усе те, що в нього заклав творець, а також те, на що зможе отримати доступи.

Коли операційні системи на комп’ютерах були ще недосконалі, дуже часто зараження ПК відбувалося в момент під’єднання флешки з вірусом: до того ж користувачеві навіть і запускати нічого було не потрібно. Зараз, звісно, це в минулому, але все ж потрібно знати про подібне. Також до вірусів, які можуть передаватися по USB, можуть бути схильні застарілі смартфони.

Фізичне пошкодження

На практиці зустрічалися ситуації, коли на ноутбуці через несправний порт USB виходив з ладу сам ноутбук. Особливо, якщо сталося замикання на проводах живлення. Сучасні пристрої, звісно, мають захист від подібного, але ризик пошкодження все-таки має місце.

Тому потрібно завжди акуратно під’єднувати пристрій до USB – особливо на подібне «хворіє» класичний USB-A-порт, де штекер вставляється тільки однією стороною. Часто така проблема на ноутбуках – особисто у мене був ноутбук, у якого вийшли з ладу всі USB-порти, а лептоп друга просто перестав вмикатися через коротке замикання.

Також не забуваємо і про кабель – не варто користуватися пошкодженим USB-дротом. Навіть якщо пошкодження мінімальні, то є ризик як втрати даних, так і виходу з ладу пристрою.

У рамках цього пункту можна згадати про так звані флешки-«вбивці». Це такий гаджет, який може вивести з ладу материнську плату будь-якого пристрою. Усередині акумулятор із помножувачем напруги або потужний суперконденсатор. Коли користувач вставляє флешку, відбувається потужний розряд, і комп’ютер (або будь-який інший пристрій) може вийти з ладу. Тому, якщо ви раптом знайшли на вулиці флешку, то краще не чіпати її.

Небезпека заряджання гаджетів через USB

Більшість гаджетів зараз підключається до зарядного пристрою за допомогою USB, і це дуже зручно. Тільки от часто користувачі не замислюються, від якого пристрою заряджати, наприклад, свій смартфон. На практиці був випадок, коли сучасний смартфон підключили до блоку живлення від старого смартфона на 1 A. І що ви думаєте? Блок живлення згорів, мало не спричинив пожежу.

Найкраще користуватися оригінальними зарядними пристроями або ж купувати блоки живлення і дроти. У разі, якщо ви заряджаєте свій гаджет неякісним зарядним пристроєм і проводом, то є ризик виходу з ладу як блоку живлення, так і девайса.

Також небезпеку становлять публічні USB-розетки – тільки уявіть собі, якщо раптом трапиться стрибок напруги: ваш гаджет може вийти з ладу. Для зарядки поза домом краще придбати хороший Power Bank, ніж користуватися невідомими пристроями.