С 15 декабря у украинцев появится еще один способ выезда за границу

Для украинцев, которые планируют путешествовать за границу или возвращаться домой, появилась новая транспортная альтернатива. С 15 декабря польский перевозчик SKPL Cargo планирует запустить пассажирский поезд по маршруту Варшава – Ковель. Это открывает дополнительные возможности для путешествий и обеспечивает еще большее удобство для путешественников.

Детали

Компания SKPL Cargo подала официальную заявку на получение разрешения на осуществление пассажирских перевозок по новому маршруту. Поезд будет стартовать со станции Варшава-Восточная и следовать до пограничного города Дорогуск. Этот маршрут является первым участком запланированного сообщения Варшава – Ковель.

Украинская сторона уже завершила необходимые работы по модернизации железнодорожного пути на своем участке, адаптировав его к европейским стандартам. Это означает, что инфраструктура полностью готова к запуску нового поезда. По предварительным данным, все технические требования для безопасной и комфортной перевозки пассажиров выполнены. Перевозчик SKPL Cargo планирует начать регулярные рейсы по маршруту Варшава – Ковель с 15 декабря и продолжать их в течение следующих пяти лет,

Что известно о графике

Новый пассажирский поезд, который соединит Варшаву и Ковель, будет курсировать один раз в сутки. Отправление со станции Варшава-Восточная в 15:05 позволит пассажирам удобно спланировать свое путешествие. Прибыв в Дорогуск в 18:30, поезд продолжит движение в Ковель. Обратный рейс предусматривает отправление из Дорогуска в 2:45 ночи с прибытием в Варшаву в 6:15 утра. Точное время отправления из Ковеля будет уточнено позже. Запуск этого маршрута значительно облегчит путешествия для украинцев и станет еще одним шагом к развитию транспортных связей между нашими странами.

Напомним, что ожидаемые изменения в правилах выезда за границу для украинцев, которые должны были вступить в силу с 10 ноября, были отложены Европейским Союзом. Хотя детали нового графика внедрения системы EES пока неизвестны, факт остается фактом: поездки украинцев за границу пока будут осуществляться по старым правилам.