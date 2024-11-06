З 15 грудня в українців з’явиться ще один спосіб виїзду за кордон

Для українців, які планують подорожувати за кордон або повертатися додому, з’явилася нова транспортна альтернатива. З 15 грудня польський перевізник SKPL Cargo планує запустити пасажирський потяг за маршрутом Варшава – Ковель. Це відкриває додаткові можливості для подорожей та забезпечує ще більшу зручність для мандрівників.

Деталі

Компанія SKPL Cargo подала офіційну заявку на отримання дозволу на здійснення пасажирських перевезень за новим маршрутом. Потяг стартуватиме зі станції Варшава-Східна і прямуватиме до прикордонного міста Дорогуськ. Цей маршрут є першою ділянкою запланованого сполучення Варшава – Ковель.

Українська сторона вже завершила необхідні роботи з модернізації залізничної колії на своїй ділянці, адаптувавши її до європейських стандартів. Це означає, що інфраструктура повністю готова до запуску нового потягу. За попередніми даними, всі технічні вимоги для безпечного та комфортного перевезення пасажирів виконані. Перевізник SKPL Cargo планує розпочати регулярні рейси за маршрутом Варшава – Ковель з 15 грудня і продовжувати їх протягом наступних п’яти років,

Що відомо про графік

Новий пасажирський потяг, який з’єднає Варшаву та Ковель, буде курсувати один раз на добу. Відправлення зі станції Варшава-Східна о 15:05 дозволить пасажирам зручно спланувати свою подорож. Прибувши до Дорогуська о 18:30, потяг продовжить рух до Ковеля. Зворотний рейс передбачає відправлення з Дорогуська о 2:45 ночі з прибуттям до Варшави о 6:15 ранку. Точний час відправлення з Ковеля буде уточнено пізніше. Запуск цього маршруту значно полегшить подорожі для українців і стане ще одним кроком до розвитку транспортних зв’язків між нашими країнами.

Нагадаємо, що очікувані зміни у правилах виїзду за кордон для українців, які мали набути чинності з 10 листопада, були відкладені Європейським Союзом. Хоча деталі нового графіку впровадження системи EES поки невідомі, факт залишається фактом: поїздки українців за кордон наразі здійснюватимуться за старими правилами.