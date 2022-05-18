Українцям розповіли про «USB-кілери» або флешки-вбивці

Є такий дуже паразитний гаджет, який зветься «флешка-вбивця». Як правило, таке можна не зовсім легально придбати на різних сайтах. GSMinfo категорично засуджує подібні девайси, а ця стаття має виключно ознайомлювальний характер і ні до чого не закликає. Більше того, «попереджений, значить озброєний». Хочемо, щоб ви знали, чим загрожує підключення до комп’ютера або ноутбука невідомих пристроїв USB.





Чи можна за допомогою USB-пристрою завдати комп’ютеру непоправної? Нормальний пристрій, у схему якого не було жодного втручання, не може вивести з ладу комп’ютер або ноутбук. Навіть якщо він несправний.

Стандарт USB має «захист від дурня», та й коротке замикання проводів живлення ніяк не подіє на систему. Дроти Data+ і Data- можна також замикати – страшного нічого не трапиться. Можливо, комп’ютер вимкнеться – спрацює захист.

Але є USB пристрої, які здатні пошкодити комп’ютер так, що материнська плата піде в серйозний ремонт або йому не підлягатиме. Це «USB кілер» — створений цей девайс виключно для хуліганських дій, адже його використання не призведе до знищення даних, а виведе з ладу материнську плату ПК.

Як улаштований такий гаджет?

Зовні — схожий на звичайну флешку. А всередині… Є два варіанти:

Стоїть потужний перетворювач напруги з 5 вольт до кількох тисяч. Напруга перетворюється і віддається по data дротам у USB. Що гарантовано виведе з ладу як мінімум контролер шини USB на материнській платі. Всередині може бути невеликий акумулятор, напруга якого також підвищується за допомогою перетворювача. Плюс такої схеми в тому, що подібна конструкція може вивести з ладу навіть вимкнений ПК.

Як уже писали вище, такі пристрої просто так не купити, вони можуть продаватись на китайських сайтах або створюватися умільцями. У принципі, нічого складного у створенні такого пристрою немає, однак його «робота» потрапляє під статтю кримінального кодексу України про умисне знищення або пошкодження майна.

Який висновок?

Йдете ви до себе додому, побачили на асфальті лежить гарна флешка. Цікавість долає, а що там? Підключаєте до ПК і все – немає більше ПК. Тому, до будь-яких USB пристроїв (не тільки до флешок), потрібно ставитися як до потенційно небезпечних. Подібні аксесуари ламають комп’ютер не програмно, а апаратно і в 99% випадків без серйозного ремонту не обійтися. Невідомо, як пройде заряд – можливо, він пошкодить USB контролер, а може піти далі і дістанеться відеокарти або центрального процесора. На жаль, захисту від такого в комп’ютерах немає, навіть якщо ви використовуєте USB хаб.

Також подібні девайси можуть бути не тільки USB, але й роз’єм аудіокабелю — все залежить від фантазії хуліганів.

Тому не варто підключати до ПК USB (і не тільки) пристрої, які були отримані сумнівним шляхом або знайдені. Підключайте девайси, отримані від тих людей, яким ви довіряєте. А краще передавати файли за допомогою інтернету, бо швидкість вже давно дозволяє це зробити.