Чому USB-роз’єми різного кольору та на що це впливає

Роз’єми USB в комп’ютерах, ноутбуках та інших пристроях мають різні кольори. Вони вказують на особливості специфікації USB-входу і говорять про його характеристики.





Про що говорять кольори роз’ємів USB?

Найчастіше зовнішній вигляд роз’ємів для кабелів USB вказує на стандарт, підтримуваний цим портом. Кожен із кольорів означає або специфікацію інтерфейсу USB, або посилається на інші його особливості:

Білий колір роз’єму USB – стандарт 1.0. Це перша версія USB, розроблена в 1996 для низькошвидкісних пристроїв, таких як клавіатура і комп’ютерна миша. Його максимальна швидкість – до 12 Мбіт/с.

Гніздо чорного кольору – стандарт 2.0. Розроблений у 2000 році та підтримує швидкість до 480 Мбіт/с (у 40 разів вище, ніж USB 1.0). Передача даних через такі порти USB працює лише в односторонньому режимі. Стандарт 2.0 працює з ширшим переліком пристроїв: клавіатура, миша, динаміки, мікрофони, зовнішні жорсткі диски, CD-RW, DVD та інші.

Синій колір гнізда означає стандарт 3.0. Він був випущений у 2013 році і вважається високошвидкісним – його максимальна швидкість може досягати 5 Гбіт/с (удесятеро вище, ніж USB 2.0). Тип USB 3.0 також має позначення “SS”, що означає “SuperSpeed”. Підтримує двосторонній зв’язок, тобто може одночасно зчитувати дані та записувати їх.

Бірюзовий колір означає тип 3.1 – це друга версія стандарту 3.0. Його швидкість сягає 10 Гбіт/с, є підтримка двостороннього зв’язку. Часто позначається як “SS+” (“SuperSpeed+”).

Колір роз’ємів USB дозволяє визначити, які з них забезпечать швидшу передачу даних або зарядку смартфона, планшета і т.д. Але важливо пам’ятати, що обидва пристрої повинні підтримувати більш сучасний стандарт USB для використання всіх його переваг. При цьому всі стандарти обернено сумісні між собою.

Щоб досягти максимальної швидкості передачі даних роз’єму 3.1, до нього потрібно підключити відповідний пристрій, наприклад, смартфон з підтримкою Type-C стандарту 3.1. В іншому випадку швидкість буде обмежена пристроєм із підтримкою більш ранньої версії USB.

Крім кольорів, що вказують на стандарт, є і кольори, що позначають особливі характеристики порту:

Червоний порт USB. Дозволяє передавати струм при вимкненому комп’ютері або активному режимі сну. Через нього можна заряджати гаджети, навіть якщо пристрій зараз не працює.

Жовтий або помаранчевий порт USB. Має ті ж функції, що і червоний, але інший колір – вибір кольору залежить від виробника, так що зустрічатися можуть всі три варіанти.

Червоний, жовтий або оранжеві порти для передачі струму з вимкненого пристрою належать до стандарту 3.0.

Чи завжди важливий колір роз’єму USB?

Хоча в більшості випадків виробники намагаються дотримуватися кольору роз’ємів, щоб уникнути плутанини, деякі компанії можуть надавати портам відтінки на свій смак. Найчастіше вибір колірного рішення в таких випадках залежить від дизайну пристрою: якщо комп’ютер або ноутбук виконаний у червоному кольорі, виробник може вирішити і всі його порти пофарбувати у той самий відтінок. При цьому стандарт порту на такому пристрої можна визначити за позначенням, зазвичай розташованим поруч із роз’ємом (наприклад, SS або SS+).