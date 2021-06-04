Стало відомо, які гаджети можна брати в літак, а які ні в 2021 році

Виявляється, можна заплутатися не тільки у вимогах авіакомпаній до багажу, ручної поклажі та дозволених для провезення предметів. З різними електронними гаджетами теж є свої тонкощі: брати можна практично все, але щось не можна здавати в багаж, а деякі пристрої потрібно особливим чином упакувати. Розбираємося.





Смартфони і повербанк

Брати на борт літака, а також розміщувати в багажі можна всі смартфони, крім Samsung Galaxy Note 7 через випадки з вибухом акумулятора. Але ця модель і так відкликана виробником.

В цілому, на борт літака можна брати практично всі гаджети, але є нюанси

Повербанки з літій-іонними акумуляторами дозволено брати тільки в салон літака і заборонено здавати в багаж. Пов’язано це з тим, що вони можуть спалахнути або вибухнути під час польоту, і така ситуація в багажному відділенні загрожує серйозними наслідками. На повербанку обов’язково повинно стояти маркування про потужність батареї: без обмежень дозволене провезення пристроїв потужністю до 100 Вт · год. Від 100 до 160 Вт · год дозволено провозити 2 пристрої і з дозволу перевізника.

Більш потужні гаджети деякі авіаперевізники забороняють для ручної поклажі і багажу, деякі вимагають реєстрації в якості небезпечного вантажу. Також заборонено перевозити батареї з видимими дефектами пошкодження.

Ноутбуки, планшети

Планшети, ноутбуки, фотоапарати, зарядні пристрої до них, інші електронні девайси можна брати на борт літака – вони повинні бути складені в одну сумку, бути без транспортної упаковки і, звичайно, не перевищувати габарити дозволеної ручної поклажі.

Якщо техніка знаходиться у заводській упаковці, її потрібно здати в багаж. А ще на огляді вас можуть попросити не тільки включити пристрій, але і вийняти батарею з ноутбука для її перевірки на потужність, як у повербанка.

Інші пристрої

Деякі авіакомпанії просять здати в багаж моноподи, але зазвичай їх без проблем можна брати з собою.

Навушники брати на борт теж можна, але ось під час зльоту, набору висоти, зниження і посадки бортпровідники можуть попросити вимкнути їх і вийняти з вух. Це потрібно, щоб в екстреному випадку ви не прослухали сигнали екіпажу. Під час польоту використовувати навушники можна без обмежень.

Також в ручну поклажу дозволено класти електричну зубну щітку, електронну сигарету (але не користуватися нею на борту), плойку і праску для волосся, тонометр будь-якої конфігурації, глюкометр, ігрову приставку, музичний програвач. А ось електрошокер брати не можна.