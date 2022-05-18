Що потрібно знати українському користувачеві про Wi-Fi 7 вже зараз

Не встигли користувачі розібратися у перевагах та недоліках Wi-Fi 6 та його надбудови 6E , як на підході вже сьоме покоління бездротових мереж. Нова технологія, яка регулюватиметься стандартом IEEE 802.11be, з’явиться не раніше ніж у першій половині 2024 року. Розберемося, що потрібно знати про Wi-Fi 7 звичайному користувачу.





Протягом 2022 року Broadcom обіцяє випустити шість наборів системної логіки з апаратною підтримкою 802.11be. При цьому перша версія стандарту з’явиться у кращому випадку у 2024 році, а дату виходу другого релізу не називають навіть орієнтовно.

На даний момент короткий опис специфікації Wi-Fi 7 займає 25 сторінок дрібним шрифтом в офіційному прес-релізі IEEE . Навіть за назвою документа видно, що це, швидше, «декларація про наміри», ніж перелік однозначно певних технічних характеристик. Ці факти свідчать, що:

Не всі анонсовані нововведення обов’язково потраплять до фінальної версії стандарту, не кажучи про перший реліз.

Специфікація може доповнитись пунктами, про які зараз ніхто і не думає.

Wi-Fi 7 – основні моменти: