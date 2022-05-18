Що потрібно знати українському користувачеві про Wi-Fi 7 вже зараз
Не встигли користувачі розібратися у перевагах та недоліках Wi-Fi 6 та його надбудови 6E , як на підході вже сьоме покоління бездротових мереж. Нова технологія, яка регулюватиметься стандартом IEEE 802.11be, з’явиться не раніше ніж у першій половині 2024 року. Розберемося, що потрібно знати про Wi-Fi 7 звичайному користувачу.
Протягом 2022 року Broadcom обіцяє випустити шість наборів системної логіки з апаратною підтримкою 802.11be. При цьому перша версія стандарту з’явиться у кращому випадку у 2024 році, а дату виходу другого релізу не називають навіть орієнтовно.
На даний момент короткий опис специфікації Wi-Fi 7 займає 25 сторінок дрібним шрифтом в офіційному прес-релізі IEEE . Навіть за назвою документа видно, що це, швидше, «декларація про наміри», ніж перелік однозначно певних технічних характеристик. Ці факти свідчать, що:
- Не всі анонсовані нововведення обов’язково потраплять до фінальної версії стандарту, не кажучи про перший реліз.
- Специфікація може доповнитись пунктами, про які зараз ніхто і не думає.
Wi-Fi 7 – основні моменти:
- Багато джерелах анонсує триразове збільшення максимальної швидкості передачі у порівнянні з Wi-Fi 6 (30 Гбіт/с проти 11 Гбіт/c). Насправді номінальна пропускна здатність ще вища – до 46 Гбіт/с . Така швидкість вже була отримана у лабораторних випробуваннях технології. Звичайно, в реальних умовах результати, напевно, будуть скромнішими.
- Підтримка на рівні стандарту стратегій та інших ігор реального часу VR та AR .
- Можливість одночасного з’єднання різних діапазонах частот (2,4, 5, 6 ГГц).
- До 16 потоків даних проти 8 потоків Wi-Fi 6 .
- У специфікації 6E з’явилися додаткові канали, що не перетинаються, на 80 і 160 МГц. Wi-Fi 7 “розшириться” до 320 МГц.