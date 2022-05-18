ТОП-5 знаків зодіаку, які «влипають» у токсичні стосунки

Практично кожен може знайти у своєму оточенні знайомого чи знайому, які постійно «влипають» у токсичні стосунки. Астропсихологи помітили закономірність: такі люди зазвичай є представниками певних знаків зодіаку і самі відрізняються непростим характером.





Овен

Народжені під цим знаком люди завжди прагнуть незалежності. Вони вважають за краще домінувати у відносинах, хочуть стати опорою для коханого і готові звалити на себе всі головні обов’язки в сім’ї. Часто це обертається їм тим, що партнер звикає до такого порядку речей і безсоромно користується цим, поступово перестаючи бачити у Овні повноцінну особистість, що зрештою руйнує відносини.

Рак

Це, як правило, схильні до песимізму, дуже емоційні люди, які відчайдушно потребують любові та постійної підтримки. Ці риси характеру і грають із ними злий жарт. Раки часто плутають справжнє кохання з симпатією та прихильністю, а потім страждають від цього. Вони обрушують на партнера всю свою турботу і ласку, чекаючи натомість безмежне кохання та підтримку, і їхні апетити з часом тільки зростають. Щоб привернути увагу коханої людини та викликати жалість, Раки драматизують все і вся. Зрештою, партнер просто не витримує всього цього негативу і розриває стосунки.

Терези

У токсичні відносини Терези потрапляють через власну наївність і незнищенну віру в краще. Представники цього знаку зодіаку прагнуть знайти позитивні риси навіть у непорядних людях. Вони намагаються прищепити такому партнеру хороші манери та переконати себе та оточуючих, що зустрічаються із чудовою людиною. Але такий самообман зрештою обертається травмою для самих Терезів, коли вони нарешті усвідомлюють істину.

Козеріг

Представники цього знаку зодіаку намагаються здаватися сильними та незалежними, але насправді вони вразливі та беззахисні. Невипадково багато хто з них віддає перевагу самотності — адже любов травмує їх. Часто, будучи не в змозі боротися зі своїми почуттями, Козероги закохуються в абсолютно невідповідних людей і залишаються з ними, сподіваючись на краще. Незважаючи на труднощі у відносинах, вони продовжують боротися за щастя, доки зрозуміють марність своїх старань.

Риби

Представники цього знака відрізняються просто патологічною здатністю закохуватись у різноманітних маніпуляторів, які надовго заволодівають їх свідомістю і змушують страждати. Вибратися з-під впливу досвідченого ляльковода самостійно Риби не в змозі, для цього їм потрібна підтримка друзів та рідних.