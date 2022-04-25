Стало відомо, на скільки здорожчають квартири в Україні одразу після війни

Придбати квартиру одразу ж після війни українцям буде непросто. Високий попит на нерухомість спричинить втрата значною кількістю громадян власного житла. Зокрема стрімко зросте ціна квадратного метра у новобудовах центральних та західних регіонів України.





Як зазначив голова Асоціації рієлторів України Юрій Піта, Держреєстр прав на нерухомість під час війни не функціонує, а ринок житла фактично заморожений. Тож у перші 2-3 місяці після закінчення війни буде спостерігатися певне розбалансування між пропозицією та попитом на ринку. Ціни на житло, які пропонуватимуть продавці зовсім не збігатимуться із можливостями бажаючих придбати його. До того ж на ринок все частіше почнуть виходити самі власники нерухомості, а не кваліфіковані посередники.

Однак експерт переконаний, що після кількох місяців хаосу на ринку первинного житла врешті відновиться довоєнний баланс. Та є і погана новина. Як тільки стан ринку первинного житла нормалізується, ціни почнуть потроху повзти вгору.

За оцінками спеціаліста в галузі нерухомості Михайла Артюхова, вартість квартир у новобудовах буде збільшуватися принаймні на 1% кожного місяця. Тобто за рік первинне житло здорожчає в середньому на 12%. А у випадку із західними областями вартість нерухомості може вже у перші післявоєнні місяці злетіти на 5-10%. Адже новобудов на Заході не так вже й багато, а попит з боку переселенців зростає з кожним днем.

Нагадаємо, що за довоєнними даними ціна квадратного метра у Київських новобудовах складала орієнтовно 34,7 тис. грн , а на Львівщині – 20,9 тис. грн. Згідно ж з прогнозами вітчизняних експертів, вже через рік після завершення війни нове житло в столиці вартуватиме до 40 тис. грн за квадрат, а за метр первинного житла на Заході доведеться заплатити щонайменше 25 тис. грн.