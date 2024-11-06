HyperOS 2 – Айфон на Android замовляли?

Список смартфонів, які отримають ШІ-функції. Що дійсно нового в HyperOS 2? До чого тут iPhone? Які оновлення вже можна встановити?

На ці та інші питання я дам відповіді в короткому, але докладному огляді, не упускаючи важливих деталей.

HyperOS 2 – що нового?

Функції ШІ – це нові «мегапікселі», якими колись змагалися виробники смартфонів. Зрозуміло, HyperOS 2 нашпигована можливостями штучного інтелекту на повну.

«Живі» екрани блокування

Тепер можна перетворити будь-яке відео з вашої галереї на тло екрана блокування.

Ця функція не тільки «оживляє» екран, а й надає пристрою індивідуального стилю завдяки наявності декількох стилів, ефектів і можливостей налаштування елементів інтерфейсу.

Прискорення роботи: гетерогенні обчислення

З HyperOS 2 пристрої працюють швидше і плавніше, тому що завдання діляться між процесором, графічним процесором і штучним інтелектом.

Це дає змогу смартфонам легко справлятися з іграми та іншими ресурсоємними завданнями, навіть якщо вони запущені одночасно.

Збільшення частоти кадрів – у середньому на 15% порівняно з HyperOS.

Розумне управління пам’яттю

Нові принципи управління пам’яттю дають змогу додаткам запускатися швидше, а робота з кількома завданнями одночасно стає більш плавною. Навіть за великої кількості відкритих програм система працює стабільніше, ніж у HyperOS.

Зниження затримок – на 54% порівняно з HyperOS.

Пріоритетний канал для потрібних додатків

З HyperOS 2 смартфон більш ефективно розподіляє інтернет-з’єднання, виділяючи більше пропускної здатності важливим додаткам. Це допомагає при потоковому відео та онлайн-іграх, знижуючи затримки і роблячи з’єднання стабільнішим.

Збільшення швидкості передачі даних – на 33% порівняно з HyperOS.

Економія заряду батареї

Смартфон адаптується під навантаження, що дає змогу довше зберігати заряд, особливо під час роботи з вимогливими застосунками.

Зменшення енергоспоживання більш ніж наполовину – до 71%, і, враховуючи збільшені акумулятори нових смартфонів, це значно збільшує час роботи.

ШІ-функції

Основні зміни простіше сприймати у форматі списку:

Пошук зображень у галереї за текстовими запитами

Автозаповнення даних у формах

Нагадування, створені штучним інтелектом з урахуванням звичок користувача

Генерація зображень за допомогою ШІ

Розпізнавання мови під час дзвінків і запису в диктофоні

Покращене редагування тексту та форматування в нотатках

Субтитри з функцією перекладу для відеороликів і відеодзвінків

Підказки щодо вразливостей пристрою, розроблені на базі ШІ

На цьому етапі багато хто може сказати: «Це все для Китаю, а на наших смартфонах працювати не буде». Але це не так.

Які додатки з HyperOS 2 вже можна встановити?

Одразу попереджаю: я тестував встановлення тільки на смартфоні з HyperOS (Android 14); що буде при встановленні на більш ранні версії системи – невідомо.

Диктофон

Оновлення підтримує українську мову як в інтерфейсі, так і під час розпізнавання мови. Збережені записи та їхні розшифровки можна перекласти іншими мовами.

Галерея

Встановлювати рекомендую тільки з метою ознайомлення з новим інтерфейсом, оскільки без локалізації користуватися додатком менш зручно.

Нотатки

Підтримують чотири типи ШІ-функцій під час роботи з текстом (якщо смартфон у принципі здатний працювати з ШІ).

Робочий стіл

Анімації стали кращими, додано кілька нових переходів, але при жесті «Назад» додатки перезавантажуються, що робить використання цієї версії незручним, тому встановлювати не рекомендую.

І це все?

Ні. Деякі новинки мені вдалося запустити через Activity Launcher, але я фізично не встиг нормально протестувати їх. Усім прихованим налаштуванням я присвячу окрему статтю.

HyperOS 2: які смартфони отримають оновлення та ШІ-функції?

На графіку представлений перелік смартфонів для ринку Китаю, які отримають оновлення. Ті, поруч із назвами яких є кольорове коло, отримають ШІ-функції.

Список виглядає досить скромно, згоден, але не забувайте, що план оновлення не обмежиться цим. Очікується також оновлення HyperOS 2 на Android 14.

До чого тут iPhone?

Керівники Xiaomi задивлялися на продукцію Apple з моменту заснування.

Спочатку вони копіювали зовнішній вигляд айфонів, потім зробили HyperOS схожою за багатьма аспектами, а зараз у HyperOS 2 заявили про підтримку бездротового підключення своїх ноутбуків до iPhone і аналогічного підключення своїх смартфонів до комп’ютерів Mac.

З урахуванням екосистеми, схожості HyperOS 2 і iOS 18, постійним порівнянням своїх флагманів з iPhone, можна зробити висновок, що Xiaomi дуже хочуть зробити айфон у світі Android.

До речі, на презентації Xiaomi 15 порівнювали з iPhone 16 Pro та іншими смартфонами Apple понад 10 разів.

Я не бачу нічого поганого в тому, щоб наслідувати найкращих, але вважаю, що, досягнувши таких масштабів, компанії слід уникати сліпого копіювання і запозичення ідей.

Xiaomi потрібен свій шлях, який, на мій погляд, полягає у створенні альтернативи Android і виході з-під контролю Google.