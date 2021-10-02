Як китайці друкують текст на комп’ютері: клавіатури в Китаї

В даний час в китайській мові налічується близько 50 тисяч ієрогліфів. Цю величезну кількість символів нереально вмістити на клавіатурі звичайного комп’ютера, адже доведеться або зменшувати клавіші, або збільшувати саму клавіатуру, що не зручно як не крути. Але китайці знайшли спосіб, не вдаючись до крайнощів, хоч їм і довелося трохи поекспериментувати.





То як же їм вдається друкувати на комп’ютері, при такій неймовірній кількості ієрогліфів?

Перша друкарська машинка

Перша китайська друкарська машинка

Незважаючи на те, що всього ієрогліфів 50 тисяч, середньостатистичний китаєць в повсякденному житті використовує набагато менше. Цим скористалися вчені, що створили першу друкарську машинку, у якої було лише 9000 клавіш, що відповідали ієрогліфам, які часто використовуються. Щоб вона не була величезною, довелося зменшувати самі клавіші. В результаті операціоністу, доводилося шукати потрібний ієрогліф за допомогою лупи. Процес займав багато часу, тому швидкість друку була всього 10 знаків в хвилину.

Друкарська машина Лінь Юйтан

На електромеханічній машині було всього 64 клавіші, на них розташовувалися складові частини ієрогліфів. Спочатку операціоніст набирав комбінацію з елементів, які з’являлися на маленькому екрані. Якщо ієрогліф був вірним, потрібно було підтвердити друк клавішею.

Друкарська машина Лінь Юйтан

На жаль, друкарська машина так і не пішла в маси. При спробі продемонструвати винахід американської компанії, машинка відмовилася працювати. Та й ціна створення одного примірника була занадто велика, приблизно 120 тисяч доларів. Проте ідея Лінь Юйтан, розділяти ієрогліфи на графеми, все ж стала в нагоді в майбутньому.

Структурний спосіб введення

Цей спосіб використовується на комп’ютерах. В його основі все той же поділ ієрогліфів на графеми, які групуються різними способами. Найпопулярніший – метод уби цзисін.

На звичайній клавіатурі розташовано 5 базових рис, 25 часто використовуваних ієрогліфів і 208 графем, по кілька штук на клавішу. На один ієрогліф припадає до 4 натискань. Цей метод дозволяє професіоналу набирати 150 символів в хвилину, при використанні сліпого друку.

Фонетичний принцип введення

У цьому методі використовуються латинські літери, за допомогою яких вводиться транскрипція. Однак одному звуку можуть відповідати кілька ієрогліфів, і потрібний доведеться вибрати на комп’ютері вручну. Але завдяки інтелектуальному методу комп’ютер може вгадувати, який саме ієрогліф замислювався. Загалом як звичний багатьом Т9.

Розкладка від Microsoft для методу піньінь

Один з популярних фонетичних методів введення – піньінь. Система, побудована на його основі, встановлена ​​на комп’ютери з операційною системою Windows. Також його використовує Google Pinyin. Незважаючи на те, що система вгадує ієрогліфи цілком непогано, швидкість друку за допомогою фонетичного методу значно нижче, ніж при уби цзисін – всього 50 знаків на хвилину.

Існує ще кілька методів введення, але їх в Китаї майже не використовують. Комбінований спосіб, що складається з фонетичного і структурного, виходить складніше цих двох, так як треба знати і фонетику і графеми. А рукописне і голосове введення поки розпізнаються комп’ютером важко. Так що більшість професіоналів, яким важлива швидкість, все ще використовують структурний метод.