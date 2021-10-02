Стало відомо, чому 3D-телевізори втратили свою популярність в 2021 році

Чому з магазинів зникають 3D-телевізори? Через що компанії перестали випускати ТВ з можливістю дивитися на них тривимірні фільми?





Продажі 3D-телевізорів поступово росли і набирали обертів в період 2009-2012 років. Інтерес до тривимірної технології підігрівали популярні фільми в 3D, наприклад, “Аватар”. Користувачів приваблювала можливість буквально занурюватися в події фільму не тільки в кінозалі, а й вдома на дивані. Однак через роки 3D-телевізори почали поступово втрачати популярність, а потім і зовсім перестали продаватися.

Перевага більш чіткого зображення

Звичайно, технології 4K і 3D-ефекту в телевізорах можна вважати прямими конкурентами. Перша технологія забезпечує більш чітку і яскраву картинку, а друга відповідає за тривимірне зображення.

Однак серед можливих причин зникнення 3D-телевізорів може бути банальна зміна пріоритетів і перемикання уваги покупців. Поява 4K-телевізорів супроводжувалася повсюдною рекламою цієї роздільної здатності і її переваг. Тому багато власників техніки з ефектом 3D під впливом цієї реклами змінили телевізори на ті, які володіли більш приємним для ока зображенням.

Фізична реакція на 3D-ефект

Нерідко власники 3D-телевізорів скаржилися, що не можуть довгий час дивитися фільми з тривимірним ефектом. Через 30-60 хвилин вони помічали, що відчувають головний біль, а їх очі напружуються сильніше, ніж зазвичай. В результаті домашній перегляд приносив тільки дискомфорт. Такий несприятливий ефект на самопочуття міг стати причиною того, що 3D-телевізори почали втрачати популярність.

Відсутність доступного контенту

Для багатьох користувачів перегляд 3D-фільмів став більш стомлюючим заняттям, оскільки перед домашнім кіносеансом необхідно було витратити значну кількість часу на пошук відповідного контенту. Для початку потрібно знайти фільм з 3D, а потім переконатися, що він збережений в потрібному для телевізора форматі. Згодом багатьом людям банально ставало лінь займатися такими приготуваннями.

Змова кінотеатрів

Існує думка, що кіностудії і кінотеатри, що випускають в прокат фільми в 3D, стали причиною зникнення 3D-телевізорів з продажу. За цією версією, кінотеатрам стало невигідно, що люди вважають за краще дивитися 3D-фільми вдома, а не сидіти заради цього в залі для глядачів, оплачуючи при цьому квитки. Дізнатися, чи правдива ця теорія, неможливо. Але для багатьох шанувальників 3D-телевізорів вона є цілком життєздатною.

Різке підвищення вартості

З підвищенням курсу долара вартість 3D-телевізорів досить швидко зросла. Для багатьох користувачів, які захотіли випробувати 3D-ефект в дії вперше, такі суми стали непомірно великими. Як результат, попит на 3D-телевізори почав зменшуватися.