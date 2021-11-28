Експерти розповіли, як розробляють смартфони: від А до Я

Чи замислювалися ви, як розробляється смартфон? Як із намальованого макета він перетворюється на пристрій, який радує вас щодня? Як інженерам вдається все поєднувати в одному компактному пристрої? Про все це ми розповімо у нашому матеріалі.





З чого починається розробка будь-якої електроніки?

Як і будь-яка складна справа, розробка смартфона починається з планування. Що це буде? Який сегмент займе? Яку нішу на ринку він має заповнити? І ще багато питань, які має перед собою поставити керівник проекту і знайти на них відповіді. На цій стадії вже дуже багато стає зрозуміло про майбутній гаджет: які для вирішення цієї мети потрібні будуть компоненти, на які матеріали потрібно буде звернути увагу в першу чергу, які будуть зразкові характеристики, і так далі.

З усіма цими питаннями та відповідями керівник проекту йде до дизайнерів. І, ні, це не художники, як ми звикли сприймати цю професію. Промисловий дизайнер – це, в першу чергу, інженер-технолог, і тільки потім творча людина. Саме він разом із керівником проекту рахує, що, як, куди, які матеріали, які компоненти, скільки людино-годин на це потрібно, та інші технічні тонкощі. Тоді ж заздалегідь продумується зовнішній вигляд пристрою. З усіма цими цифрами, підрахунками та попередніми ескізами готується вже повноцінне технічне завдання. У ньому детально описується кожен компонент, кожен елемент пристрою.

Куди йде техзавдання?

Техзавдання, зрозуміло, не одне. Їх одразу кілька, і вони розподіляються по різних напрямках. Одне – інженерам, які відповідають за «залізо», тобто за материнську плату та інші електронні компоненти. Їм належить копітка робота з продумування компонування всього «вмісту» пристрою відповідно до ескізів і макетів.

Ще одне технічне завдання, разом з цими самими макетами, направляється вже дизайнерам, які відповідають за зовнішній вигляд пристрою. Вони, щільно працюючи з інженерами, повинні перетворити пластикові, дерев’яні, картонні й навіть паперові макети в реальний пристрій – від них залежать не тільки колір корпусу, а й те, як цей корпус «облягатиме» всі електронні компоненти з попереднього абзацу. Інженери, у свою чергу, намагатимуться оптимізувати все залізо таким чином, щоб зовнішній вигляд пристрою залишався гармонійним і відповідав початковому задуму.

Ще одне велике технічне завдання вирушає розробникам ПЗ. Оскільки технологи вже вирішили, які саме компоненти будуть використовуватися у пристрої, їх специфікації відомі ще на етапі постановки завдання, і розробникам необхідно написати прошивку саме під ці комплектуючі.

Водночас за роботу приймаються менеджери із закупівлі. Вони повинні домовитися з усіма постачальниками про кожен елемент, кожну деталь смартфона. І саме на цьому етапі в конструкцію нового пристрою можуть вноситися зміни.

Наприклад, один із постачальників повідомляє, що не зможе відвантажити потрібну кількість мікрофонів. Отже, необхідно йти до іншого постачальника, який має схожі компоненти. І при цьому не факт, що вони взаємозамінні. Отже, в цей момент інженерам потрібно опрацьовувати конструктивні доробки, щоб можна було використовувати мікрофони першого постачальника, і мікрофони другого. Отже, їм разом із дизайнерами потрібно продумати їхнє нове кріплення в корпусі. Отже, розробникам програмного забезпечення потрібно написати софт так, щоб він працював з мікрофонами обох виробників.

І таких дрібниць величезна кількість. Таке може статися мало не з кожним компонентом. Благо, для розробників пристроїв це нормальна, штатна ситуація, і на знаходження рішення зазвичай йде не більше кількох тижнів – ці терміни завжди закладаються у терміни розробки.

Креслення готові. Що далі?

Далі йде найпростіша і найскладніша стадія одночасно – налагодження виробництва. За готовими кресленнями та специфікаціями завод починає випуск пробної партії. На цій стадії можуть виявитися якісь недоліки, які могли не передбачити дизайнери та інженери, але таке відбувається все ж таки дуже рідко і, якщо відбувається, коригується буквально за кілька днів.

Це також абсолютно нормальна, штатна ситуація, до якої завжди готові і в інженерному штабі, і на виробництві. Власне, для цього налагодження виробництва і потрібне – і щоб завод ознайомився з конструкцією, і щоб розробники побачили свій витвір «у металі». І після того, як усі недоліки усунуто, запускається вже повноцінне виробництво.

І все?

Не зовсім. Одночасно з налагодженням виробництва свою роботу розпочинають відділи маркетингу та зв’язків із громадськістю – адже люди мають дізнатися про новинку, щоб її купити. Рекламні та маркетингові кампанії починають готуватися задовго до старту продажів. По суті рекламні матеріали зазвичай готові ще до того, як перша партія пристрою залишає стіни заводу. Піар-відділ починає прораховувати піар-кампанію, щоб про смартфон говорили та говорили у позитивному ключі.

І я можу йти купувати смартфон?

Так, тепер можете купити. Тепер ви знаєте, як саме він був придуманий, продуманий та розроблений. Це колосальна праця сотень людей, і зробити ваш смартфон красивим, функціональним та практичним, насправді, було неймовірно складно.