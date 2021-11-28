Стало відомо, чому не можна залазити на Єгипетські піраміди

У багатьох фільмах і аматорських відео можна спостерігати, як сміливці забираються на єгипетські піраміди. Але ж законом цієї країни робити так заборонено! Понад те, тепер за підйом на піраміди загрожує від місяця до 3 років в’язниці.





Чому влада Єгипту заборонила підйом на всесвітньо відомі пам’ятники? Чим загрожує порушення закону про піраміди?

Чим манять до себе вершини?

Люди залазять на піраміди з різних, часом дуже дивних причин. З вершини пірамід Хеопса і Хефрена можна помилуватися не тільки пустелею, а й чудовим краєвидом Каїра, особливо гарним вночі та на зранку.

Піраміди ваблять екстримом. Забратися, наприклад, на вершини усипальниці Хеопса 138 метрів — все одно, що стояти над пустелею та Каїром на даху 40-поверхової будівлі. Але бувають і дивніші ідеї для підкорення вершин пірамід — від екстравагантного задоволення потреб до релігійних ритуалів. Ті, кому вдалося побувати на вершині, бачили, що вони там далеко не перші скрізь сліди попередніх відвідувачів.

Фотограф у пошуках кращого кадру

Але тепер будь-які спроби побувати на вершині пірамід у Єгипті караються жорсткіше. Заборона діє вже багато років. Але раніше до туристів ставилися лояльно, переважно їх лякали їх моментальною депортацією і закриттям в’їзду в країну. У 2016 році молодого німця вислали з Єгипту без права повернутись. Термін до 3 років загрожував туристам лише за аморальну поведінку чи вандалізм. На жаль, такі випадки були не рідкісними. Декілька років тому росіянка зняла на фоні піраміди фільм непристойного змісту, за що її переслідувала єгипетська влада.

Але з 2020 року навіть без вандалізму чи аморальних дій підйом на піраміди для туристів почав каратися. Влада внесла поправки до закону. Тепер підкорювачам пірамід грозить реальний термін 1 місяць у єгипетській в’язниці та штраф, що відповідає приблизно 5000 доларів. Причому останній не скасовує собою ув’язнення.

Чому ж єгипетська влада так наполегливо забороняє спроби забратися на вершини?

Час калічить

Попри відому приказку піраміди сильно постраждали від часу.

Улюблене руферами місце

Туристи, забираючись на вершини, завдають їм непоправної шкоди. Люди, дерючись, особливо з використанням спорядження, ушкоджують камені, що і без того вже руйнуються. Але крім цього, туристи намагаються відколоти і забрати шматки. Багато хто робить це не тільки заради сувеніру, але і щоб здати на аналіз і переконатися, що піраміди зроблені з природного каменю в давнину.

Ну і, нарешті, численні вандали завдають шкоди пам’ятними написами, сміттям тощо. Місцева влада вбачає в цьому неповагу до давньої історії та надбання Єгипту.

Вертоліт після молитви

Ще одна причина, якою єгипетська влада пояснює посилення закону, це небезпека. Ближче до вершини вітер уже зробив вапняк ненадійним. При зовнішній цілісності будь-якої миті камінь може розкришитися під ногою. Нещасні випадки вже траплялися.

Гелікоптери над пірамідою

Так, кілька років тому на вершину піраміди Хеопса заліз релігійний фанатик, щоб помолитися. Але поріг, на який він видерся, почав обсипатися. В результаті людину довелося знімати вертольотом. І відправити у відділок.

“Не можна” по-єгипетськи

Але заборони у Єгипті діють специфічно. За малу винагороду охорона дозволяє забратися на перші два яруси з того боку, який не видно з гарнізону поліції Гізи.

Екстремали з-поміж туристів продовжують підкорювати і вершини. Вони намагаються робити це перед сходом сонця по південній чи східній стороні, яку не видно з гарнізону. Час розраховують так, щоб спустившись, постаратися втекти від поліції, вирушити одразу на літак і відлетіти з країни.