Найкорисніші та найсучасніші пристрої для активного фаната автомобільних подорожей

Без навігатора, ясна річ, нікуди. Але його можна увімкнути і в смартфоні, а які ще гаджети будуть корисні для самостійних поїздок?





Начебто б автоподорож – не піший похід, і готуватися до нього має бути простіше. Насправді ще невідомо, що простіше: пройти незвіданими стежками пішки або проїхати незнайомими дорогами. Щоб поїздка була максимально комфортною, пропонуємо взяти з собою кілька корисних гаджетів.

Відеореєстратор із радар-детектором на випадок сюрпризів

Багатогодинна їзда втомлює та розслаблює. Якщо своє місто ви добре знаєте, на незнайомих дорогах потрібно бути напоготові. Не помітите знак обмеження швидкості – і «привезете» штраф. Та й відеофіксація не завадить: адже відомі випадки, коли інспектори звинувачували водіїв у порушеннях, яких насправді не було. Наприклад, виїзд на зустрічну смугу загрожує позбавленням прав.

Саме тому, вирушаючи в далеку дорогу, краще взяти з собою радар-детектор та відеореєстратор. Можна навіть в одному корпусі: такі пристрої називають гібридами. Якщо ви будете використовувати гібрид лише раз-два на рік, можна взяти якусь недорогу модель. Головне, щоб вона вела запис у роздільній здатності не менше 1920*1080 і могла працювати з усіма основними діапазонами пристроїв, що заміряють швидкість.

Компактні гібриди з патч-антеною коштують дорожче за громіздкі аналоги з рупорною. Але якщо ви купуєте девайс не на один раз, цілком можна витратитися.

4G роутер, щоб у всіх був інтернет

Сучасні автоподорожі важко уявити без інтернету. Навіть якщо кожен має свій мобільний інтернет, трафік може швидко закінчитися: адже вдома ви, швидше за все, використовували Wi-Fi. До того ж роутер дозволить підключити до мережі пристрої без свого модему: наприклад, ноутбук або планшет без 4G. Важливо врахувати кілька нюансів.

Краще брати моделі із вбудованим акумулятором. Так ви зможете використовувати роутер не тільки в автомобілі або в готельному номері, але навіть на пляжі або на екскурсії.

Тарифи з безлімітним інтернетом для смартфона можуть не працювати у роутері. Тому що вони для смартфона, тобто призначені лише для таких пристроїв.

Логічно купити на місяць-два сімку з новим тарифом, який підходить і для роутерів. Тільки попередньо подивіться, у якого з операторів краща зона покриття у тому районі, де ви збираєтесь подорожувати.

Яку модель пристрою вибрати? Можна, наприклад, HUAWEI E5576: у цього роутера свій акумулятор (вистачає на 5-6 годин роботи), просте налаштування через додаток.

Автохолодильник, щоб завжди були прохолодні напої

Він знадобиться, щоб продукти не псувалися, якщо ви подорожуєте з наметами. Але все ж таки варто визначитися «на березі»: що саме ви хочете охолоджувати? Якщо банки та пляшки, можна взяти недорогий холодильник із термоелектричним блоком. Це проста, хоч і не дуже потужна конструкція.

Якщо вам потрібен універсальний варіант для продуктів і напоїв, беріть компресорну модель. Фактично, як домашній холодильник, тільки компактний. До речі, можна використовувати і на дачі, і на пікніку у лісі.

На що звернути увагу?

Об’єм від 40 л. У маленькі холодильники може банально не поміститися 1,5-літрова пляшка води чи пакет молока.

Живлення від 12 і 220 В. Деякі моделі працюють тільки від прикурювача. А що робити вночі, коли ви встали на стоянку, і двигун автомобіля не працює? Холодильник із живленням від 220 В можна просто взяти в номер та підключити до розетки.

З відносно недорогих варіантів вирізняється Starwind Mainfrost M8. Тут і живлення яке треба, і об’єм 45 л, і кошик в основному відділенні, куди можна скласти дрібні упаковки. Виробник обіцяє, що за бажання продукти легко навіть заморозити до -20 °С. А для віддаленого керування достатньо завантажити на смартфон мобільний додаток.

Розгалужувач у розетку, щоб під’єднати кілька девайсів

Якщо у «звичайному житті» вам цілком вистачає одного гнізда для зарядки смартфона або живлення відеореєстратора, то під час подорожі на нього може виникнути черга. Наприклад, хтось із пасажирів захоче пограти (або подивитися фільми) на своєму планшеті, а такі завдання швидко «саджають» батарейку.

Виходом може стати встановлення розгалужувача. Причому можна розгалужувати як самі розетки 12 В (або гніздо прикурювача), так і безпосередньо виходи USB.

Найбільш раціональний варіант з адаптером, який має два або три роз’єми USB. Він займає мінімум місця, при цьому дозволяє підключити кілька мобільних пристроїв. І коштує недорого.

Набір рацій, щоб не сподіватися на мобільний зв’язок

Навряд чи відкриємо істину для бувалих автомандрівників: на багатьох ділянках трас мобільного зв’язку немає. Якщо ви їдете кількома екіпажами, обговорити плани у дорозі не вдасться.

І тут допоможе портативна рація: для зв’язку між такими пристроями не потрібні вишки мобільних операторів. Навіть у подорожах на одному автомобілі рації можуть бути корисними: наприклад, дорогий смартфон не завжди хочеться брати з собою на пляж, а копійчану «уокі-токи» – чому б і ні.

Один нюанс: дешеві аматорські рації призначені переважно для зв’язку на відкритій місцевості. Наприклад, якщо модель обіцяє зв’язок на 5 км, у кращому разі забезпечить її у зоні прямої видимості. Кузови автомобілів екранують сигнал, тому навіть на відстані 1 км між машинами вам навряд чи вдасться поговорити. Що, власне, не применшує цінність рацій у подорожах.

Якщо не хочеться витрачати великі гроші, можна взяти мінімалістичний варіант типу Midland MDI mini BLUE. Але краще все ж таки не скупитися і купити перевірені рації з великою кількістю каналів і гарною «дальнобійністю», наприклад Midland, GXT-850, який забезпечує зв’язок на відстані до 15 км.