Який тип з’єднання кращий для ігор? Обираємо між підключенням HDMI та DisplayPort

Не впевнені, який інтерфейс використовувати для ігрового пристрою: HDMI або DisplayPort? Поговорімо про їх відмінності та про те, який з них найкраще підходить для ігор.





HDMI та DisplayPort – два найбільш популярні інтерфейси для підключення монітора до системного блоку. Обидві технології розвивалися протягом багатьох років і забезпечують передачу даних з високою пропускною здатністю та затримками менше ніж мілісекунда.

Нові модифікації цих інтерфейсів стали настільки просунутими, що більшість користувачів навіть не можуть використовувати їхні максимальні можливості. Але для геймера, який прагне отримати від ігрового процесу максимум, важливо обрати правильний кабель.

Що таке HDMI

Щоб відповісти на запитання, який тип підключення найкраще підходить для ігор, потрібно спочатку зрозуміти, що кожен з них може запропонувати. Почнемо з HDMI, оскільки він з’явився першим.

HDMI (або мультимедійний інтерфейс високої чіткості) – популярний конектор універсального призначення, який використовується для передачі медіа-контенту, підвищення продуктивності та геймінгу. Він складається з 19 контактів, здатних передавати відео, аудіо та дані через мережу Ethernet.

Існує п’ять типів HDMI-інтерфейсів, але оскільки ми говоримо про ігри, будемо розглядати стандартний HDMI Type-A.

HDMI-кабелі розрізняються не тільки модифікаціями та варіантами роз’ємів, але також представлені в чотирьох різних типах, які значно відрізняються за продуктивністю та характеристиками:

Стандартний – найпростіший тип, що підходить для ігор з роздільною здатністю 1080i;

Стандартний з Ethernet – ігровий кабель з роздільною здатністю 1080i та підтримкою Ethernet;

Високошвидкісний – підтримує вищі дозволи, крім 1080p;

Високошвидкісний з Ethernet – ігровий кабель високої роздільної здатності з підтримкою Ethernet.

Високошвидкісні HDMI – ігрові кабелі зі значними можливостями. Вони підтримують технологію AMD FreeSync, підходять для ігор з роздільною здатністю від 1080p до 10K (якщо пристрій має такі можливості) і забезпечують високошвидкісне Ethernet-з’єднання (100 Мбіт/с), необхідне для завантаження ігор та зручного укладання кабелю.

Один із найбільш істотних недоліків використання HDMI для ігор – відсутність підтримки G-Sync, нижча продуктивність для кабелів довжиною понад 2 м та неможливість підключення кількох моніторів.

Що таке Displayport

DisplayPort – ще один популярний конектор, який переважно використовується для ПК. Він має аналогічний HDMI вигляд, але доповнений механізмами блокування та 20-контактним роз’ємом, який може передавати як відео, так і аудіо.

Існує два типи DisplayPort: стандартний та міні. Цей вид інтерфейсу також використовується вже понад 10 років та має кілька модифікацій.

На цей час DisplayPort – найпопулярніший тип з’єднання для геймінгу. Він підтримує G-Sync і FreeSync, ігри з частотою 240 Гц за більш низької роздільної здатності та ігри 4K HDR з частотою 144 Гц, а також дозволяє підключати кілька моніторів.

Який тип з’єднання краще?

Обидва типи інтерфейсів підходять для геймінгу. Але якщо ви граєте в популярні FPS-ігри у високій роздільній здатності, правильний конектор позбавить вас втрати продуктивності. Отже, який тип кабелю стане найкращим вибором для ігор? Безперечно, це DisplayPort!

DisplayPort вважається найкращим ігровим інтерфейсом завдяки своїй оптимальній універсальності, орієнтованій на геймерів. Він підтримує як FreeSync, так і G-Sync, що дозволяє геймерам скористатися технологією адаптивної синхронізації. Якщо ваша ігрова консоль оснащена графічним процесором NVIDIA, то у вас немає вибору: використовуйте DisplayPort або насолоджуйтеся нерозкритим потенціалом відеокарти.

Здатність DisplayPort підтримувати кілька моніторів – ще одна велика перевага для багатьох ігрових пристроїв, які є персональними робочими станціями. Оскільки система з кількома моніторами допомагає підвищити продуктивність та потокову передачу, окремі екрани можна використовувати для спілкування з друзями, відтворення музики, перегляду профілів користувачів або онлайн-інструкцій з ігор.

Тепер ви знаєте, чому DisplayPort є найкращим ігровим інтерфейсом. Однак майте на увазі, що заміна HDMI на DisplayPort не завжди означає підвищення продуктивності. Кабелі та конектори не можуть підвищити продуктивність ПК. Але якщо у вас справді потужний ігровий пристрій, то, можливо, ця стаття переконає вас перейти на DisplayPort і насолоджуватися всім потенціалом, яким він наділений.