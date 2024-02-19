Багато хто плутається, для чого потрібен Bluetooth, якщо є Wi-Fi – для чого ж ці дві технології, яких об’єднує, за фактом, тільки одне: обидва стандарти є бездротовими і створені для передачі даних. За ідеєю, можна було об’єднати ці технології, але досі цього не зроблено – у смартфонах присутні два модулі бездротового зв’язку – Wi-Fi та Bluetooth (не враховуючи NFC та модуля роботи зі стільниковою мережею). Розберемося в різниці між Wi-Fi і Bluetooth.

Дальність дії

Дальність сучасного Wi-Fi – сотні метрів, а у Bluetooth за хороших умов складе кілька десятків метрів. У модуля Wi-Fi чутливіший приймач і передавач, а протокол Bluetooth і не передбачає під’єднання пристроїв на великих відстанях – мається на увазі, що обидва “блютус” девайси мають перебувати поруч. Якби всі ставили модуль Wi-Fi замість Bluetooth, то це було б невиправдано дорого, а гаджети не були б такими мініатюрними.

Швидкість у Wi-Fi більша

А Bluetooth з’єднанню висока швидкість не потрібна. Як правило, через “блютус” підключають дрібні гаджети – клавіатуру, мишу, навушники. Рідко коли це з’єднання використовується для передачі файлів через низькі швидкості. Для порівняння, швидкість сучасного Wi-Fi може становити кілька гігабіт, а у “синього зуба” – одиниці мегабіт. Wi-Fi призначений для під’єднання пристроїв до інтернету і локальних мереж, а “блютус” створений винятково для з’єднання між одним і другим пристроєм (peer-to-peer).

Енергоспоживання у Wi-Fi вище

Якби ваші бездротові навушники мали модуль Wi-Fi, то вони розряджалися б приблизно за півгодини прослуховування музики. Сам модуль споживає багато енергії, адже його неможливо зробити слабшим – не можна відходити від стандарту. А ось Bluetooth славиться своїм низьким енергоспоживанням – у режимі очікування гаджети можуть працювати тижнями і чекати сигналу, Тому останній добре підходить для управління тими чи іншими гаджетами.

Але є ще одна цікава технологія – NFC, багато хто її знає через можливість оплатити смартфоном на касі. Але ця технологія досить цікава і також використовується для управління або передачі дуже малого обсягу інформації в тих місцях, де наявність модуля Bluetooth не потрібна. Наприклад, для сполучення двох пристроїв, відкриття дверей, передавання якихось ідентифікаційних даних.

Як ви вже зрозуміли – використовувати Wi-Fi замість Bluetooth – це як прибирати від снігу величезним грейдером невеликий двір. А коли і “блютус” зайвий, а потрібно передати всього кілька байт інформації на відстані кількох сантиметрів використовують NFC.