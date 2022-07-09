Тихе місце: чому на пляжах тихоокеанского узбережжя Америки ніхто не купається

Латинська Америка має протяжне узбережжя, що омивається двома океанами – Атлантичним і Тихим.





На східній стороні материка безліч курортів практично у всіх країнах, а острови можуть взагалі являти собою туристичний рай цілий рік.

А ось на західному узбережжі чудові пляжі стоять порожніми. Хоча вони можуть бути розташовані на тих же широтах, що і мексиканські Акапулько і Канкун, Іпанема в Ріо і курорти Флориди. Але на західному березі тих, хто купається зовсім небагато. А туристи віддають перевагу штучним басейнам перед прекрасними природними пляжами.

Чому на березі Тихого океану в Америці мало бажаючих викупатися?

Чому на курортах віддають перевагу басейнам океанської води?

Порожні пляжі

Якщо глянути на карту Чилі, наприклад, то може здатися, що мешканцям країни дуже пощастило. Вузька смуга простяглася вздовж океанського берега. Практично всі повинні мати можливість із задоволенням поплавати у водах. Зрозуміло, що найпівденніший край — уже надто холодно. Але північна частина країни — на одній широті зі спекотним Ріо, для мешканців якого проводити час на пляжі — частина національної культури.

Але при цьому в Чилі дуже мало курортів, а на них майже ніхто не плаває.

В одному з нечисленних курортних містечок Чилі – в Альгарробо можна спостерігати дуже дивовижну картину. Там побудований найбільший у світі і дуже дорогий басейн Сан-Альфонсо-дель-Мар завдовжки кілометр.

Парадокс у тому, що він знаходиться за 30 метрів від прекрасного натурального піщаного пляжу на океанському березі і тягнеться паралельно йому.

Але в басейні люди плавають, а пляж порожній.

На північ, за теплом

Ту ж саму картину можна спостерігати і на північ — у Перу, Мексиці, на півдні США.

У спекотному туристичному Лос-Анжелесі, наприклад, на пляжах практично купаються одиниці.

Звісно, ​​ближче до кордону з Канадою стає вже холодно на березі.

Але чому американці не купаються у Тихому океані у тих широтах, де по-справжньому спекотно?

Гідрокостюм для Лос-Анжелеса

Проблема полягає у особливостях Тихого океану. З боку Антарктиди у ньому проходять потужні течії , спрямовані саме у бік Америки. Вони приносять із собою цілий рік холодну воду. Глибина океану та товща води суттєві. Тому навіть за спеки на березі, він не прогрівається навіть у жарких широтах.

У районі Чилі на більшій частині узбережжя температура води цілий рік може не підніматися вище за 15-17 градусів. Завдяки цій особливості на островах біля узбережжя навіть мешкають пінгвіни. А на крайній півночі Чилі та Перу — близько 19-20. У Мексиці та на півдні США під час спеки на березі вода — близько 20 градусів.

Таке контрастне купання мало кого приваблює. У Лос-Анжелесі, наприклад, у воду заходять в основному лише екстримали в гідрокостюмах.

Але проблема не лише у прохолодній воді. У багатьох країнах плавають і за такої.

Через різницю температури на березі і в глибині, на узбережжі завждивисокі хвилі, потужні підводні потоки. Звичайному плавцю тут перебувати небезпечно — може захлеснути хвилею, раптово потягти течією або спровокувати судоми холодною водою, що піднялася з глибини.

Та й океан біля узбережжя через постійне хвилювання нечистий, несе з собою водорості, уламки та інше сміття. Зате більшість тихоокеанського узбережжя — один із найбагатших регіонів для риболовлі.