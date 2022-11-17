Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro — лучшая альтернатива Galaxy и iPhone

Вы уже слышали про новую линейку смартфонов Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro? Это мощные смартфоны, которые понравятся тем, кто привык использовать телефон не только для связи, но и для работы, в качестве камерофона. Американцы заявляют, что это первые в мире смартфоны с Android 13. Новая линейка Google Pixel 7 уже доступна к покупке в Украине. Купить гаджеты можно на сайте Skay.ua.

Известно, что они будут получать обновления безопасности следующие 5 лет и это первые и единственные в своем роде гаджеты на однокристальной платформе Tensor G2.

В случае с этими устройствами, не нужно высасывать из пальца причины их крутости. Далее ы узнаете об их преимуществах.

Преимущества Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro

В этот раз новинки от Google набрали 800 тысяч балов в AnTuTu, что является очень высоким показателем. Игроманы могут возразить и сказать, что такие показатели и у Snapdragon 888. Пользователям Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro это ни к чему, потому что устройства изначально не делали игровыми. Основную ставку разработчики сделали на Android 13. За счет оптимизации многих процессов гаджеты легко дадут фору многим флагманам.

Смартфоны можно назвать гаджетами нового поколения. Тут даже камера работает за счет машинного обучения и искусственного интеллекта. То есть в руках человек держит настоящую умную машину, а не простой телефон.

СPU

Двухъядерный Cortex-X1, два Cortex-A76, четыре Cortex-A55. Частота выше, чем у первого Tensor. А еще тут новый GPU и это Arm Mali-G710 MC1. Каждая из моделей получила по две конфигурации:

Google Pixel 7 8/128 Гб и 8/256 Гб;

Google Pixel 7 Pro 12/128 и 12/256 ГБ.

Обе модели поддерживают беспроводную зарядку. Они надежно защищены от пыли и влаги и имеют одинаковые фронтальные камеры. Видео записывается в формате 4К (да, как у яблочной техники). Уверенны, если представить два видеофайла рандомному зрителю, где один из них записан на iPhone, а второй на Google, он не поймет, где что было снято.

Компоненты и камера

Это отличные камерофоны. В них есть все необходимое для качественных и красивых фото: зум х30, датчики, широкоугольный объектив. Поэтому гаджеты понравятся блогерам и тем, кто увлекается фото. Можно даже делать снимки для фотостоков, обрабатывать их в приложениях и получать доход.

Pixel нового поколения внешне схожи с предшественниками. В этом заметна преемственность, как у яблочной техники. У них уникальный дизайн, который выгодно отличает смартфоны от других моделей и брендов. Перепутать пиксели с теми же Galaxy просто невозможно.

Материалы корпуса класса премиум: алюминиевое шасси, Corning Gorilla Glass Victus. У них есть своя фишка — это экран с изгибом. Телефоны легко ложатся в руку.

Сегодня на рынке это лучшая альтернатива iPhone.

Хочется отдельно поговорить о стереозвук, который обеспечивают динамики. Они тут настроены в двух аспектах: на громкость и частоту. К другим преимуществам стоит отнести:

голосовые функции;

емкая батарея;

мгновенный отклик;

отличная цена.

Эти смартфоны действительно хороши: от дизайна до возможностей. Конечно, радует их цена. если вы тоже устали от яблочной техники, о которой слышно из каждого утюга или являетесь принципиальным поклонником Андроидов, данные модели точно понравятся.